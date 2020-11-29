دفن رضيعة كتمت والدتها أنفاسها أثناء نومها بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الحزئية، اليوم الأربعاء، تشريح جثة طفل، وإعداد تقرير حول واقعة وفاتها، والتصريح بالدفن وتسليمها لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتستمع النيابة لأقوال الأم.وكشفت تحقيقات النيبابة عن تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من «ز. س» 28 سنة، متسولة، بوفاة رضيعتها البالغة من العمر 45 يومًا أثناء نومها بجانبها.ورجحت الأم أن يكون سبب الوفاة أنها نامت على طفلتها بالخطأ فكتمت أنفاسها فأدى لوفاتها، ولم يتبين من الفحص الطبي الأولي أي آثار للعنف أو إصابات على الطفلة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.