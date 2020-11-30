أنظمة غذائية صحية تتماشى مع صوم الـ45 يومًا

- ما هو نظام التغذية النباتي؟



- ما هي فوائد النظام الغذاتي النباتي؟



- ما النصائح التي يجب اتباعها عند اتباع النظام النباتي؟



الإفطار:



الغذاء:



العشاء:



الإفطار:



الغداء:



العشاء:



الإفطار:



الغداء:



العشاء:



الإفطار:



الغداء:



العشاء:



الغداء:



العشاء:

الغداء:



العشاء:



الإفطار:



الغداء:



العشاء:



بدأ آلاف المسيحيون صيام عيد الميلاد الذي يمتد لمدة 45 يومًا، وتعود فكرته تشبهًا بالنبى موسى، حيث يصومون 42 يومًا، أما 3 أيام الأخرين يتم صيامها، ويدعي فيها الأقباط الله أن ينقل جبل المقطم من مكانه أيام القديس سمعان الخراز، ويمتنع الصائمين عن تناول أي نوع من أنواع اللحوم ماعدا الأسماك، ولكن لا يسمح بتناوله خلال يومي الأربعاء والجمعة، وينتهى الصيام في يوم 7 يناير.لذا يتحدث اليوم لـ«الدستور» الدكتور رامي صلاح الدين عن أنظمة نباتية غذائية صحية تتماشى مع صوم الـ45 يومًا.يتصف نظام التغذية النباتي بأنه خالي تمامًا من أي نوع من أنواع اللحوم، ويتم الاعتماد في الحصول على كل العناصر الغذائية من النباتات فقط، ويمكن اعتماد نظام غذائي نباتي أسبوعي ويتغير كل أسبوع، فذلك النظام يساعد على التخلص من الوزن الزائد.يتم الاعتماد على النظام النباتي نظرًا لفوائده المتعددة ومنها:- تقليل وزن الجسم.- خفض نسبة الكوليسترول الضارة في الجسم.- تقليل فرصة الإصابة بالأمراض السرطانية خاصة سرطان القولون.- تقليل فرصة الإصابة بمرض السكر.- يعطي فرصة أقل لاعتام العدسة بنسبة 30% إلى 40 % من إعتام عدسة العين مع تقدم السن.- التخلص من الفضلات الزائدة في الجسم لأنه يحسن من عملية الأي والتخلص من السموم الزائدة.- قلة المشاكل الهضمية لأن اللحوم تحتاج إلى المزيد من الطاقة حتى يتم هضمها بالكامل.- يجب الاهتمام بتحديد وقت تناول الوجبات الغذائية لتحسين معدل الأيض وعادات الأكل الصحية.- الانتباه إلى كمية الطعام والحصص التي يتم تناولها.- الانتباه إلى إضافة زيوت وتوابل إلى الأطعمة، لأن طهي الخضروات ذات السعرات الحرارية القليلة يعمل على التخلص من السعرات الحرارية والدهون.- الابتعاد عن تناول الأطعمة المصنعة بقدر الإمكان مثل بدائل الأجبان، اللحوم لأنها تكون مرتفعة في السعرات الحرارية وبها نسبة عالية من الصوديوم.- تناول الدهون النباتية الصحية مثل الأفوكادوا وغيرها.- ممارسة الرياضة.- التأكد من الحصول على مقدار مناسب من البروتين.- الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات.- تناول الأطعمة قليلة الدسم.- جدول نظام غذائي أسبوعي:تناول طبق فول مع رغيف خبز بلدي، وثمرة من الموز.طبق كشري.طبق سلطة برغل مع شرائح جزر وفلفل رومي.خبز توست، 4 ثمرات طماطم وثمرة أفوكادو.طبق شوربة عدس، وثمرتين صغيرتين من البطاطا المشوية.تناول طبق سلطة خضراء مع ملعقتين بابا غنوج ورغيف خبز بلدي.تناول طبق فول مع الخبز الأسمر.يمكن تناول سلطة حمص بالعدس.4 ثمرات بطاطس صغيرة مشوية في الفرن.تناول ربع ملعقة عسل أسود، ملعقتين طحينة، رغيف خبز بلدي.طبق مشروم مشوح بزيت زيتون.تناول تورتيلا بيتزا خضار صغيرة.الإفطار: فول وثمرتين فاكهة مثل البرتقال أو التفاح.تناول خضروات وبطاطس مشوية.طبق سلطة خضراء مع ثمرة تفاح.الإفطار: تناول طبق سلطة فواكه.طبق فريك بالخضار.تناول طبق فول نابت وسلطة خضراء.يتم تناول شوفان محمص ولبن اللوز.طبق ارز بني، ملوخية، سلطة خضراء.طبق شوربة عدس بالطماطم، سلطة خضراء.