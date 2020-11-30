أنظمة غذائية صحية تتماشى مع صوم الـ45 يومًا
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:22 ص
سلمى بدرطباعة
بدأ آلاف المسيحيون صيام عيد الميلاد الذي يمتد لمدة 45 يومًا، وتعود فكرته تشبهًا بالنبى موسى، حيث يصومون 42 يومًا، أما 3 أيام الأخرين يتم صيامها، ويدعي فيها الأقباط الله أن ينقل جبل المقطم من مكانه أيام القديس سمعان الخراز، ويمتنع الصائمين عن تناول أي نوع من أنواع اللحوم ماعدا الأسماك، ولكن لا يسمح بتناوله خلال يومي الأربعاء والجمعة، وينتهى الصيام في يوم 7 يناير.
لذا يتحدث اليوم لـ«الدستور» الدكتور رامي صلاح الدين عن أنظمة نباتية غذائية صحية تتماشى مع صوم الـ45 يومًا.
- ما هو نظام التغذية النباتي؟
يتصف نظام التغذية النباتي بأنه خالي تمامًا من أي نوع من أنواع اللحوم، ويتم الاعتماد في الحصول على كل العناصر الغذائية من النباتات فقط، ويمكن اعتماد نظام غذائي نباتي أسبوعي ويتغير كل أسبوع، فذلك النظام يساعد على التخلص من الوزن الزائد.
- ما هي فوائد النظام الغذاتي النباتي؟
يتم الاعتماد على النظام النباتي نظرًا لفوائده المتعددة ومنها:
- تقليل وزن الجسم.
- خفض نسبة الكوليسترول الضارة في الجسم.
- تقليل فرصة الإصابة بالأمراض السرطانية خاصة سرطان القولون.
- تقليل فرصة الإصابة بمرض السكر.
- يعطي فرصة أقل لاعتام العدسة بنسبة 30% إلى 40 % من إعتام عدسة العين مع تقدم السن.
- التخلص من الفضلات الزائدة في الجسم لأنه يحسن من عملية الأي والتخلص من السموم الزائدة.
- قلة المشاكل الهضمية لأن اللحوم تحتاج إلى المزيد من الطاقة حتى يتم هضمها بالكامل.
- ما النصائح التي يجب اتباعها عند اتباع النظام النباتي؟
- يجب الاهتمام بتحديد وقت تناول الوجبات الغذائية لتحسين معدل الأيض وعادات الأكل الصحية.
- الانتباه إلى كمية الطعام والحصص التي يتم تناولها.
- الانتباه إلى إضافة زيوت وتوابل إلى الأطعمة، لأن طهي الخضروات ذات السعرات الحرارية القليلة يعمل على التخلص من السعرات الحرارية والدهون.
- الابتعاد عن تناول الأطعمة المصنعة بقدر الإمكان مثل بدائل الأجبان، اللحوم لأنها تكون مرتفعة في السعرات الحرارية وبها نسبة عالية من الصوديوم.
- تناول الدهون النباتية الصحية مثل الأفوكادوا وغيرها.
- ممارسة الرياضة.
- التأكد من الحصول على مقدار مناسب من البروتين.
- الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات.
- تناول الأطعمة قليلة الدسم.
- جدول نظام غذائي أسبوعي:
اليوم الأول:
الإفطار:
تناول طبق فول مع رغيف خبز بلدي، وثمرة من الموز.
الغذاء:
طبق كشري.
العشاء:
طبق سلطة برغل مع شرائح جزر وفلفل رومي.
اليوم الثاني:
الإفطار:
خبز توست، 4 ثمرات طماطم وثمرة أفوكادو.
الغداء:
طبق شوربة عدس، وثمرتين صغيرتين من البطاطا المشوية.
العشاء:
تناول طبق سلطة خضراء مع ملعقتين بابا غنوج ورغيف خبز بلدي.
اليوم الثالث:
الإفطار:
تناول طبق فول مع الخبز الأسمر.
الغداء:
يمكن تناول سلطة حمص بالعدس.
العشاء:
4 ثمرات بطاطس صغيرة مشوية في الفرن.
اليوم الرابع:
الإفطار:
تناول ربع ملعقة عسل أسود، ملعقتين طحينة، رغيف خبز بلدي.
الغداء:
طبق مشروم مشوح بزيت زيتون.
العشاء:
تناول تورتيلا بيتزا خضار صغيرة.
اليوم الخامس:
الإفطار: فول وثمرتين فاكهة مثل البرتقال أو التفاح.
الغداء:
تناول خضروات وبطاطس مشوية.
العشاء: طبق سلطة خضراء مع ثمرة تفاح.
اليوم السادس:
الإفطار: تناول طبق سلطة فواكه.
الغداء:
طبق فريك بالخضار.
العشاء:
تناول طبق فول نابت وسلطة خضراء.
اليوم السابع:
الإفطار:
يتم تناول شوفان محمص ولبن اللوز.
الغداء:
طبق ارز بني، ملوخية، سلطة خضراء.
العشاء:
طبق شوربة عدس بالطماطم، سلطة خضراء.
لذا يتحدث اليوم لـ«الدستور» الدكتور رامي صلاح الدين عن أنظمة نباتية غذائية صحية تتماشى مع صوم الـ45 يومًا.
- ما هو نظام التغذية النباتي؟
يتصف نظام التغذية النباتي بأنه خالي تمامًا من أي نوع من أنواع اللحوم، ويتم الاعتماد في الحصول على كل العناصر الغذائية من النباتات فقط، ويمكن اعتماد نظام غذائي نباتي أسبوعي ويتغير كل أسبوع، فذلك النظام يساعد على التخلص من الوزن الزائد.
- ما هي فوائد النظام الغذاتي النباتي؟
يتم الاعتماد على النظام النباتي نظرًا لفوائده المتعددة ومنها:
- تقليل وزن الجسم.
- خفض نسبة الكوليسترول الضارة في الجسم.
- تقليل فرصة الإصابة بالأمراض السرطانية خاصة سرطان القولون.
- تقليل فرصة الإصابة بمرض السكر.
- يعطي فرصة أقل لاعتام العدسة بنسبة 30% إلى 40 % من إعتام عدسة العين مع تقدم السن.
- التخلص من الفضلات الزائدة في الجسم لأنه يحسن من عملية الأي والتخلص من السموم الزائدة.
- قلة المشاكل الهضمية لأن اللحوم تحتاج إلى المزيد من الطاقة حتى يتم هضمها بالكامل.
- ما النصائح التي يجب اتباعها عند اتباع النظام النباتي؟
- يجب الاهتمام بتحديد وقت تناول الوجبات الغذائية لتحسين معدل الأيض وعادات الأكل الصحية.
- الانتباه إلى كمية الطعام والحصص التي يتم تناولها.
- الانتباه إلى إضافة زيوت وتوابل إلى الأطعمة، لأن طهي الخضروات ذات السعرات الحرارية القليلة يعمل على التخلص من السعرات الحرارية والدهون.
- الابتعاد عن تناول الأطعمة المصنعة بقدر الإمكان مثل بدائل الأجبان، اللحوم لأنها تكون مرتفعة في السعرات الحرارية وبها نسبة عالية من الصوديوم.
- تناول الدهون النباتية الصحية مثل الأفوكادوا وغيرها.
- ممارسة الرياضة.
- التأكد من الحصول على مقدار مناسب من البروتين.
- الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات.
- تناول الأطعمة قليلة الدسم.
- جدول نظام غذائي أسبوعي:
اليوم الأول:
الإفطار:
تناول طبق فول مع رغيف خبز بلدي، وثمرة من الموز.
الغذاء:
طبق كشري.
العشاء:
طبق سلطة برغل مع شرائح جزر وفلفل رومي.
اليوم الثاني:
الإفطار:
خبز توست، 4 ثمرات طماطم وثمرة أفوكادو.
الغداء:
طبق شوربة عدس، وثمرتين صغيرتين من البطاطا المشوية.
العشاء:
تناول طبق سلطة خضراء مع ملعقتين بابا غنوج ورغيف خبز بلدي.
اليوم الثالث:
الإفطار:
تناول طبق فول مع الخبز الأسمر.
الغداء:
يمكن تناول سلطة حمص بالعدس.
العشاء:
4 ثمرات بطاطس صغيرة مشوية في الفرن.
اليوم الرابع:
الإفطار:
تناول ربع ملعقة عسل أسود، ملعقتين طحينة، رغيف خبز بلدي.
الغداء:
طبق مشروم مشوح بزيت زيتون.
العشاء:
تناول تورتيلا بيتزا خضار صغيرة.
اليوم الخامس:
الإفطار: فول وثمرتين فاكهة مثل البرتقال أو التفاح.
الغداء:
تناول خضروات وبطاطس مشوية.
العشاء: طبق سلطة خضراء مع ثمرة تفاح.
اليوم السادس:
الإفطار: تناول طبق سلطة فواكه.
الغداء:
طبق فريك بالخضار.
العشاء:
تناول طبق فول نابت وسلطة خضراء.
اليوم السابع:
الإفطار:
يتم تناول شوفان محمص ولبن اللوز.
الغداء:
طبق ارز بني، ملوخية، سلطة خضراء.
العشاء:
طبق شوربة عدس بالطماطم، سلطة خضراء.