انتقادات لوزير الصحة اللبناني بعد مخالفته قيود كورونا

انتقد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، على خلفية مشاركته باحتفال في مدينة بعلبك جرى بمناسبة "عيد ميلاد" الأمين لعام لحزب الله، رغم قيود كورونا.وظهر وزير الصحة اللبناني في فيديو من بأحد شوارع مدينة بعلبك، شمال شرق لبنان، وهو يقطع قالب حلوى مع مناصرين لحزب الله احتفالا بعيد ميلاد الأمين العام للحزب حسن نصرالله.وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها الوزير انتقادات واسعة بسبب عدم التزامه بقيود الإغلاق العام التي يشدد هو شخصيا على أهمية وضرورة التزام اللبنانيين بها من أجل التمكن من الحد من تفشي الوباء وتخفيف العبء عن الطاقم الطبي اللبناني، فقد شوهد منذ 5 أشهر تقريبا يحتفل بين حشود بمحاربة فيروس كورونا في البلاد وقد حُمل على الأكتاف.