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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل احترف سرقة السيارات وتغيير معالمها بالزاوية الحمراء

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:43 م
حبس عاطل
حبس عاطل
حسام التمساح
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قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية حبس متهم بسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، والتصرف فيها بالبيع عقب تغيير معالمها الجوهرية بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، أثناء استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها، وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة، وذلك لقيامه بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فيها بالبيع عقب تغيير معالمها الجوهرية.. بمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته، وأرشد عن سيارة أخرى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

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