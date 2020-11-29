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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس المتهم باغتصاب طفلة 4 أيام على ذمة التحقيق فى قنا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:18 م
حبس المتهم
حبس المتهم
قنا: إسلام البكري
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قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم الأحد، حبس المتهم باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، 4 أيام على ذمة التحقيقات بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، عقب انتهاء التحقيقات معه.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل برفقة ابنتها "ه. ك. م" البالغة من العمر 8 أعوام، تلميذة بالصف الثالث الابتدائي، بقيام "ع. س. ا"، صاحب سوبر ماركت، يبلغ من العمر 24 عاما، باستدراج طفلتها واغتصابها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي، من ضبط المتهم، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغة، أقر بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة للتحقيق، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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