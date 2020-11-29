طب بشري سوهاج تحتفل بتجديد حصولها على الاعتماد الأكاديمي

شهد الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج فعاليات احتفال كلية الطب البشري بتجديد حصولها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بحضور الدكتور صفا محمود السيد، والدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفى عبدالخالق نواب رئيس الجامعة، والدكتور حسان نعماني القائم بعمل عميد كلية الطب، والفنان خالد الصاوي ضيف الجامعة، والدكتورة سوسن عبدالحميد مرسي رئيس جامعة ميريت، والدكتور محمود فهمي نقيب الأطباء، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ونخبة من القيادات التنفيذية والسياسية والمجتمعية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بالحرم الجامعي القديم.وفي بداية كلمته أعرب الدكتور احمد عزيز عن سعادته وفخره بكلية الطب البشري التي تضم نخبة من أعضاء هيئة تدريس على أعلى مستوى وطلاب متميزين على كافة المستويات، موجها التهنئة لإعادة اعتماد الكلية التى تحقق نتيجة مجهود كتيبة عمل متكاملة استطاعت تحقيق وتطبيق معايير الجودة على أرض الواقع.ووجه "عزيز" شكره وتقديره لكل من ساهم فى هذا الإنجاز لتصبح كلية الطب كلية معتمدة تحصل على الاعتماد للمرة الثانية، مما يساهم في تخريج طالب مؤهل علميًا يواكب التطور العلمي على المستوى الدولي ويساهم في تطوير وتحسين القطاع الطبى.كما وجه الدكتور حسان النعماني التهنئة لجميع منسوبي الكلية، وأعرب عن سعادته لتجديد اعتماد الكلية التي حصلت على الاعتماد لأول مرة في عام ٢٠١٤، ونجحت في تجديده في شهر أكتوبر الماضي، هذا الاعتماد الذي يضع الكلية في مصاف الكليات المعترف بها على مستوى العالم.ووجه النعماني شكره للدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة على دعمه المستمر للكلية وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي ساعدت الكلية على إعادة تجديد الاعتماد، وايضًا لكل من ساهم في حصول الكلية على الاعتماد، ووحدة الجودة والعاملين بالكلية، وكليات الجامعة، مشيدًا بتكاتف وتعاون جميع قيادات الجامعة ومنسوبي الكلية وإصرارهم وعزيمتهم للحصول على تجديد الاعتماد.تتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلى عن تاريخ الكلية وأقسامها ورحلة العمل للوصول إلى تجديد الاعتماد، كما تم تكريم كل من ساهم في هذا النجاح من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والجهاز الإداري.