الثلاثاء.. أغاني فرقة «قصر الغوري» ببيت السحيمي

يستضيف بيت السحيمي " بشارع المعز"، التابع لقطاع لصندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، حفل فرقة "قصر الغوري للموسيقي العربية"، وذلك في إطار التعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة.حيث تقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأغنيات والمقطوعات المُوسيقية المُرتبطة بوجدان الشعب المصري لكبار العمالقة: " أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، سيد مكاوي، محمد عبد المطلب، محمد فوزي، محمد قنديل، شادية، شريفة فاضل.. وغيرهم".