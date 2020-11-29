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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيسة حزب ميركل: ستكون هناك معركة انتخابية صعبة فى 2021

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:12 م
ميركل
ميركل
وكالات
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أكدت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه ستكون
هناك معركة انتخابية صعبة بالنسبة للاتحاد المسيحي في العام المقبل.

وقالت أنيجرت كرامب- كارنباور في كلمة لها بمؤتمر شباب الاتحاد المسيحي المنعقد رقميا اليوم الأحد: "ستكون حملة انتخابية صعبة"، وأوضحت أن الأمر يتعلق باتخاذ قرار يركز بشكل أساسي للغاية على الاتجاه الذي سيتم السير فيه.

وأضافت أن الاتحاد المسيحي لن يتجاوز المعركة الانتخابية إلا "إذا بقينا كما نحن: أي حزب شعبي حقيقي وقوي".

وأكدت أن الاتحاد المسيحي يجب أن "يصير قويا قدر الإمكان" في العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر من العام المقبل.

يشار إلى أن الاتحاد المسيحي يتكون من حزب ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، ويشكل الاتحاد مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

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