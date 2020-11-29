رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

دكتور يرفع شعار «الأقراص المخدرة دليفري لحد البيت»

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:45 م
الأقراص المخدرة دليفري
الأقراص المخدرة دليفري لحد البيت
حسام التمساح
طباعة
رفع طبيب بيطري شعار «المخدرات للجميع ولحد باب البيت»، وذلك عقب التخلي عن مهنته الأساسية والاتجار بالمخدرات.

وحدد الطبيب البيطري المتهم هدفه باستغلال طلبة الجامعات الخاصة والحكومية، واتخاذ دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، حتى تم القبض عليه.

وأمام نيابة مدينة نصر، برئاسة محمود صلاح، وسكرتير كريم زغلول، أنكر المتهم صلته بالأقراص المخدرة، وقال إن دكتور صديقه طلب منه توصيل طلبية لصيدلية بدائرة القسم، وأثناء ذلك تم القبض عليه.

وخلال جلسة التحقيقات طلب المستشار محمد قطب، دفاع الطبيب المتهم، إخلاء سبيله بأي ضمان مالي تراه النيابة، ودفع ببطلان الضبط والتحريات.

البداية كانت عقب تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المتهم عقب ترويج الأقراص المخدرة على عملائه بأسعار مرتفعة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة لأحكام القانون.

وتم استدراجه بدعوى شراء كمية من العقاقير الطبية والاتفاق على التقابل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لإتمام عملية الشراء، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه والتنسيق مع الجهات المعنية تمكن رجال مباحث التموين من ضبطه.

وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لأزمة كاهن الإسكندرية.. القس كيرلس فتحي يطعن بالكتاب المقدس

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان

خطة نصب «جهنمية».. «مُعلِّمة» تجمع 92 مليون جنيه من 200 صعيدي

«تاج الدين» يبشِّر المصريين: توفير لقاح كورونا فور اعتماده

الصور

image description

ضبط آلاف الأدوية غير المرخصة بدمياط

image description

«سياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط في عصر بايدن» ندوة بجامعة أسيوط

image description

تقييم تأثيرات إنشاء محطات انتقالية وسيطة للمخلفات الصلبة بأسيوط

image description

بيطري أسيوط: تلقيح 3600 حيوان ماشية شهريا

image description

«الطيبي» يتابع المشروعات الخدمية بقرى أبوتيج ضمن «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«فيديو الكلب».. القبض على متهم بالتنمر على شيكابالا

الأمن يلاحق أصحاب فيديو «الكلب» و«تدنيس مقابر عائلة شيكابالا»

الصورة الأولى للمسن المقتول على يد جزار بسبب مديونية 400 جنيه

«الوزراء» يكشف حقيقة تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية

إنفوجراف

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«مش لوحدك».. نجوم كرة سبقوا شيكابالا في الاكتواء بنار العنصرية

ظهور انفلونزا الطيور في إنجلترا

بلجيكا تعيد فتح المحال التجارية في ديسمبر

تعليق الدراسة في هونج كونج بسبب كورونا

أيام زمان

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: هو منين بيروح على فين؟!
ماجد حبته
قتلة لن يحاسبهم أحد
د. منى حلمى
فى مديح الدولة المدنية الحديثة
المزيد

الثقافة

4 مصريين فى القائمة الطويلة بالشيخ زايد للكتاب فرع «الآداب»

شاكر عبد الحميد يفتتح مهرجان «ما بعد الكورونا» بجاليري ضي (صور)

افتتاح مبدئي لقاعة عرض جديدة لـ«ضي» بالمهندسين (صور)

بالأسماء.. الفائزون بجوائز مسابقة مهرجان «ما بعد كورونا»