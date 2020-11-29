دكتور يرفع شعار «الأقراص المخدرة دليفري لحد البيت»

رفع طبيب بيطري شعار «المخدرات للجميع ولحد باب البيت»، وذلك عقب التخلي عن مهنته الأساسية والاتجار بالمخدرات.وحدد الطبيب البيطري المتهم هدفه باستغلال طلبة الجامعات الخاصة والحكومية، واتخاذ دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، حتى تم القبض عليه.وأمام نيابة مدينة نصر، برئاسة محمود صلاح، وسكرتير كريم زغلول، أنكر المتهم صلته بالأقراص المخدرة، وقال إن دكتور صديقه طلب منه توصيل طلبية لصيدلية بدائرة القسم، وأثناء ذلك تم القبض عليه.وخلال جلسة التحقيقات طلب المستشار محمد قطب، دفاع الطبيب المتهم، إخلاء سبيله بأي ضمان مالي تراه النيابة، ودفع ببطلان الضبط والتحريات.البداية كانت عقب تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المتهم عقب ترويج الأقراص المخدرة على عملائه بأسعار مرتفعة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة لأحكام القانون.وتم استدراجه بدعوى شراء كمية من العقاقير الطبية والاتفاق على التقابل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لإتمام عملية الشراء، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه والتنسيق مع الجهات المعنية تمكن رجال مباحث التموين من ضبطه.وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.