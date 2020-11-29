الخطيب يشكر السيسي.. ويعلن رفضه الإساءة لأي عنصر رياضي

وجّه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكافة مؤسسات الدولة التي تحملت مسئولياتها كالعادة، لإقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في مصر، حتى تخرج هذه المباراة بالشكل الذي يعكس الصورة الحضارية للبلاد، بالرغم من الضغوط التي أحاطت بها لفترة ليست بالقصيرة.ووجّه رئيس الأهلي- في بيان اليوم الأحد- التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين يتحملون العبء الأكبر في كافة المناسبات؛ من أجل أمن وأمان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي أقيمت على الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية.. وخص بالتحية فريقي الأهلي والزمالك، اللذين بذلا جهدًا كبيرًا منذ انطلاق المسابقة حتى وصلا للمباراة النهائية؛ لتضمن مصر كأس البطولة أيًا كان الفريق الفائز، وهو شيء يحسب بالإيجاب للناديين الكبيرين.وأشار الكابتن محمود الخطيب إلى ضرورة الدعم المستمر لكل أواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الرياضية، معلنًا رفضه القاطع الإساءة لأي من هذه العناصر؛ سواء كان لاعبًا أو مدربًا، أو مسئولًا، أيًا كان موقعه، خاصة أن الرياضة وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد، لأن الفوز ببطولة أو خسارة أخرى لا تعني نهاية العالم، ولا بد أن تكون الروح الرياضية هي اللغة السائدة بين الجميع.وطالب رئيس الأهلي كل الجماهير بانتماءاتها المختلفة بطي صفحة أي إساءات سابقة صدرت من البعض، قائلا: "يجب أن نسمو فوقها، وبلادنا تحتاج إلى التكاتف والوقوف خلف قياداتها؛ للنهوض بها وتحقيق كل الطموحات، بل ولا بد أن نحرص على أن تبقى العلاقة بين الكيانات الرياضية ثابتة وراسخة لأنها أكبر من نتيجة مباراة أو الفوز بأي بطولة".وجدد الخطيب تهنئته لأعضاء وجماهير الأهلي، مؤكدًا تقديره الخالص لدعمهم ومساندتهم للنادي طوال الفترات الماضية.