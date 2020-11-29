«الشيوخ» يوافق نهائيًا على لائحته الداخلية ويحيلها لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بشكل نهائي على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، خلال الجلسة العامة التي تم عقدها اليوم الأحد، كما قرر إحالته إلى رئيس الجمهورية.ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على مواد مشروع قانون اللائحة، والتي وصلت إلى 292 مادة، ومنها اختصاصات 14 لجنة نوعية، كما وافق على تعديل نص المادة 234 من مشروع قانون اللائحة، والنص على إخطار العضو لرئيس المجلس بالسفر وليس عدم الجواز، حيث كان نصها: "لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بعد إذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره"، وأصبح نصها الجديد: "في حالة سفر العضو لخارج البلاد عليه أن يخطر رئيس المجلس، ولرئيس المجلس حق الاعتراض".