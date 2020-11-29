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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تعزز جهودها ضد إنفلونزا الطيور

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:08 م
إنفلونزا الطيور
إنفلونزا الطيور
وكالات
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عززت كوريا الجنوبية جهودها للحد من انتشار إنفلونزا الطيور شديدة العدوى، فيما سجلت البلاد أول حالة إصابة بمزرعة بط للمرة الأولى منذ 32 شهرا، طبقا لما ذكرته وزارة الزراعة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأحد، إن البلاد أكدت، أمس السبت، أول حالة من سلالة "إتش. 5. إن. 8" لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى بين دواجن محلية في مزرعة بط بمدينة "جيونجياب" في إقليم "نورث جيولا" على بعد حوالي 290 كيلومترا جنوب سول.

وأضافت الوزارة أن الحالة المؤكدة الأخيرة في إحدى المزارع تم تسجيلها في مارس 2018.

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