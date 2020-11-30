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محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أفضل 5 أماكن يمكنك زيارتها فى الكريسماس

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:34 ص
أماكن يمكنك زيارتها
أماكن يمكنك زيارتها فى الكريسماس
هويدا سعيد
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حان الوقت للاستعداد للاحتفال برأس السنة، حيث أنها مناسبة من أجمل المناسبات لأنها تكون في فصل الشتاء، وهو الفصل المفضل لدي الكثيرون، ولذلك تقدم «الدستور» في السطور التالية أفضل الأماكن السياحية التي يمكنك قضاء رأس السنه بها.

القاهرة
يمكنك اصطحاب مجموعة من أصدقائك من خلال استئجار المراكب و«الفلوكات» على ضفاف نهر النيل، حيث تستمع بجو ممتع وهداء.

سيوة
توجد عين كيغار في سيوة، حيث تعتبر أشهر الأماكن في سيوة وتبلغ درجة حرارتها 67 درجة مئوية، والتي تتناسب مع برودة الجو، وهي عبارة عن بئر به ماء طبيعية.

محمية كهف سنور ببني سويف
تقع شرق مدينة بني سويف، وهي محمية طبيعية، يمتد الكهف نحو 700 متر من باطن الأرض.

طابا
خليج فيورد بطابا، ويوجد على بعد 15 كيلو مترًا من طابا، وهو مكان يتميز بمنظاره الطبيعية، حيث يمكنك مشاهدة الشعاب المرجانية أثناء الغطس، وتعتبر طابا من أهم مناطق الجذب والسياحة بجنوب شبه جزيرة سيناء، وتعتبر من أجمل الأماكن السياحية الموجودة في مصر.

محمية جزيرة سالوجا وغزال بأسوان
هي جزيرة صغيرة تقع ضفاف نهر النيل بأسوان، وتتميز هذا الجزيرة بأنها مكان تتجمع به الطيورالنادرة، والتي يكون منها ما هو مهدد بالانقراض.

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