أفضل 5 أماكن يمكنك زيارتها فى الكريسماس

القاهرة



سيوة



محمية كهف سنور ببني سويف



طابا



محمية جزيرة سالوجا وغزال بأسوان



حان الوقت للاستعداد للاحتفال برأس السنة، حيث أنها مناسبة من أجمل المناسبات لأنها تكون في فصل الشتاء، وهو الفصل المفضل لدي الكثيرون، ولذلك تقدم «الدستور» في السطور التالية أفضل الأماكن السياحية التي يمكنك قضاء رأس السنه بها.يمكنك اصطحاب مجموعة من أصدقائك من خلال استئجار المراكب و«الفلوكات» على ضفاف نهر النيل، حيث تستمع بجو ممتع وهداء.توجد عين كيغار في سيوة، حيث تعتبر أشهر الأماكن في سيوة وتبلغ درجة حرارتها 67 درجة مئوية، والتي تتناسب مع برودة الجو، وهي عبارة عن بئر به ماء طبيعية.تقع شرق مدينة بني سويف، وهي محمية طبيعية، يمتد الكهف نحو 700 متر من باطن الأرض.خليج فيورد بطابا، ويوجد على بعد 15 كيلو مترًا من طابا، وهو مكان يتميز بمنظاره الطبيعية، حيث يمكنك مشاهدة الشعاب المرجانية أثناء الغطس، وتعتبر طابا من أهم مناطق الجذب والسياحة بجنوب شبه جزيرة سيناء، وتعتبر من أجمل الأماكن السياحية الموجودة في مصر.هي جزيرة صغيرة تقع ضفاف نهر النيل بأسوان، وتتميز هذا الجزيرة بأنها مكان تتجمع به الطيورالنادرة، والتي يكون منها ما هو مهدد بالانقراض.