رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لا تتحدثى عن علاقات سابقة.. نصائح فى الموعد الغرامى الأول

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:47 ص
نصائح فى الموعد
نصائح فى الموعد الغرامى الأول
هويدا سعيد
طباعة
اللقاء الأول هو لقاء ليس سهلًا، حيث أنه يمكن من خلاله تاخذي الانطباع الأول والذي لا يتغير عند كثير من الأشخاص، لذلك يجب عليكي أن تكون حريصة في كل تصرفاتك في اللقاء الأول في المواعيد الغرامية وبحسب خبيرة العلاقات الأسرية مني محمد تقدم مجموعة من النصائح للفتيات في اللقاء الأول.

تحكمي في لغة جسدك:
يجب عند اللقاء الأول أن تتحكمي في لغة جسدك ونظراتك وضحكك، بالإضافة إلى الحرص الشديد في حركات الأيدي عند الحديث.

التحكم في طبقة الصوت:
يجب عليكي أن تتحكمي في طبقة صوتك وتكون مناسبة، والبعد عن التصنع في الكلام.

أريدك أن تساعدني على حبك.
جملة لا تقال في اللقاء الأول، حيث أنها لا تصلح في أول لقاء.

عدم التحدث عن عدد أصدقائه:
لا تقولي له أنت لديك الكثير من الأصدقاء الرجالالفتيات.

لا تشبهيه بأحد:
لا تشبيهيه بأحد خصوصًا حبيبيك السابق.

لا تتحدثي عن ماركت الملابس:
يجب أن لا تتحدثي عن سعر الملابس أو الماركت التي يرتديها سواء كانت سعرها غالي أو رخيصة الثمن.

عدم التحدث عن العلاقات السابقة:
لا تتحدثي عن أي علاقات سابقة في اللقاء الأول، ولا تطلبي منه التحدث عن علاقات سابقة.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل اليوتيوبر «شاور» بكفالة 3 آلاف جنيه

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

«فيديو الكلب».. ضبط عدد من المتهمين بالتنمر على شيكابالا في الأقصر

فتاة تعرض نفسها للزواج العرفى.. ومحامية توضح عقوبتها

الصور

image description

ننشر نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مدارس دمياط

image description

تصدير 824 حاوية فواكه وخضروات لـ5 دول عبر ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

image description

ضبط 11 مليون قرص مخدر قبل تهريبها بدمياط

image description

ضبط آلاف الأدوية غير المرخصة بدمياط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

السيرة الذاتية للمستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

إبراهيم عيسى: من ينادي بالخلافة عليه مراجعة مفهومه عن الوطنية

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

نابولى الإيطالى يكرم مارادونا برباعية فى شباك روما (فيديو)

«مباركة» يحصد جائزة المهرجان المغاربى للفيلم

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء اليوم الإثنين 30-11-2020

وفاة اللاعب السنغالى السابق بابا ديوب عن عمر يناهز 42 عاما

أيام زمان

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

فاطمة الحصي: الأمراض الثقافية شوّهت الوسط الثقافي (حوار)

أمهات الأدباء 5| والدة جبران خليل جبران: أنقذته من التشرد في طفولته

عبدالحميد: «ما بعد كورونا» يدعم المبدعين فى مواجهة فقدان اليقين

أحمد الشهاوي: أهديت ديواني لابني أملًا أن يمنحه بعض السعادة