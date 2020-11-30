لا تتحدثى عن علاقات سابقة.. نصائح فى الموعد الغرامى الأول

تحكمي في لغة جسدك:



التحكم في طبقة الصوت:



أريدك أن تساعدني على حبك.



عدم التحدث عن عدد أصدقائه:



لا تشبهيه بأحد:



لا تتحدثي عن ماركت الملابس:



عدم التحدث عن العلاقات السابقة:



اللقاء الأول هو لقاء ليس سهلًا، حيث أنه يمكن من خلاله تاخذي الانطباع الأول والذي لا يتغير عند كثير من الأشخاص، لذلك يجب عليكي أن تكون حريصة في كل تصرفاتك في اللقاء الأول في المواعيد الغرامية وبحسب خبيرة العلاقات الأسرية مني محمد تقدم مجموعة من النصائح للفتيات في اللقاء الأول.يجب عند اللقاء الأول أن تتحكمي في لغة جسدك ونظراتك وضحكك، بالإضافة إلى الحرص الشديد في حركات الأيدي عند الحديث.يجب عليكي أن تتحكمي في طبقة صوتك وتكون مناسبة، والبعد عن التصنع في الكلام.جملة لا تقال في اللقاء الأول، حيث أنها لا تصلح في أول لقاء.لا تقولي له أنت لديك الكثير من الأصدقاء الرجالالفتيات.لا تشبيهيه بأحد خصوصًا حبيبيك السابق.يجب أن لا تتحدثي عن سعر الملابس أو الماركت التي يرتديها سواء كانت سعرها غالي أو رخيصة الثمن.لا تتحدثي عن أي علاقات سابقة في اللقاء الأول، ولا تطلبي منه التحدث عن علاقات سابقة.