لا تتحدثى عن علاقات سابقة.. نصائح فى الموعد الغرامى الأول
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:47 ص
هويدا سعيدطباعة
اللقاء الأول هو لقاء ليس سهلًا، حيث أنه يمكن من خلاله تاخذي الانطباع الأول والذي لا يتغير عند كثير من الأشخاص، لذلك يجب عليكي أن تكون حريصة في كل تصرفاتك في اللقاء الأول في المواعيد الغرامية وبحسب خبيرة العلاقات الأسرية مني محمد تقدم مجموعة من النصائح للفتيات في اللقاء الأول.
تحكمي في لغة جسدك:
يجب عند اللقاء الأول أن تتحكمي في لغة جسدك ونظراتك وضحكك، بالإضافة إلى الحرص الشديد في حركات الأيدي عند الحديث.
التحكم في طبقة الصوت:
يجب عليكي أن تتحكمي في طبقة صوتك وتكون مناسبة، والبعد عن التصنع في الكلام.
أريدك أن تساعدني على حبك.
جملة لا تقال في اللقاء الأول، حيث أنها لا تصلح في أول لقاء.
عدم التحدث عن عدد أصدقائه:
لا تقولي له أنت لديك الكثير من الأصدقاء الرجالالفتيات.
لا تشبهيه بأحد:
لا تشبيهيه بأحد خصوصًا حبيبيك السابق.
لا تتحدثي عن ماركت الملابس:
يجب أن لا تتحدثي عن سعر الملابس أو الماركت التي يرتديها سواء كانت سعرها غالي أو رخيصة الثمن.
عدم التحدث عن العلاقات السابقة:
لا تتحدثي عن أي علاقات سابقة في اللقاء الأول، ولا تطلبي منه التحدث عن علاقات سابقة.
تحكمي في لغة جسدك:
يجب عند اللقاء الأول أن تتحكمي في لغة جسدك ونظراتك وضحكك، بالإضافة إلى الحرص الشديد في حركات الأيدي عند الحديث.
التحكم في طبقة الصوت:
يجب عليكي أن تتحكمي في طبقة صوتك وتكون مناسبة، والبعد عن التصنع في الكلام.
أريدك أن تساعدني على حبك.
جملة لا تقال في اللقاء الأول، حيث أنها لا تصلح في أول لقاء.
عدم التحدث عن عدد أصدقائه:
لا تقولي له أنت لديك الكثير من الأصدقاء الرجالالفتيات.
لا تشبهيه بأحد:
لا تشبيهيه بأحد خصوصًا حبيبيك السابق.
لا تتحدثي عن ماركت الملابس:
يجب أن لا تتحدثي عن سعر الملابس أو الماركت التي يرتديها سواء كانت سعرها غالي أو رخيصة الثمن.
عدم التحدث عن العلاقات السابقة:
لا تتحدثي عن أي علاقات سابقة في اللقاء الأول، ولا تطلبي منه التحدث عن علاقات سابقة.