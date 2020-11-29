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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1251 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:57 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 1251 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 167 ألفًا و753 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأحد- أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 570 حالة، فضلًا عن تسجيل 736 حالة شفاء جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وأوضحت أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 154 ألفًا و185 متعافيا، كما تم إجراء 137 ألفًا و203 فحوصات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

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