1309 إصابات جديدة بكورونا في ماليزيا

سجلت وزارة الصحة الماليزية 1309 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو انخفاض طفيف عما تم تسجيله أمس، وهو 1315 حالة إصابة، فيما سجلت كوالالمبور أكبر عدد من الإصابات.وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد إلى 64 ألفا و485، من بينها 11 ألفا و481 حالة نشطة، طبقا لصحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية، اليوم الأحد، نقلا عن المدير العام بوزارة الصحة، نور هشام عبدالله.وأضاف أنه من بين حالات الإصابة الجديدة، واحدة فقط كانت قادمة من الخارج.وأضاف أن 1333 مريضا تعافوا وخرجوا من المستشفيات، مما يرفع حصيلة المتعافين إلى 52 ألفا و647.وتابع أن 116 مريضا يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، فيما يحتاج 42 لأجهزة تنفس صناعي.