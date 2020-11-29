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مصر

3.54 مليون جنيه.. أسماء الفائزين بجوائز جامعة القاهرة لعام 2019

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:47 م
الخشت
الخشت
إسراء جمال
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وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، في جلسته صباح اليوم، على أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2019، بأنواعها المختلفة (التميز - التقديرية - التفوق العلمي - التشجيعية - الإختراع) حيث فاز بالجوائز 32 عالمًا وباحثًا في المجالات العلمية المختلفة، وبلغت قيمة الجوائز 3 مليون و540 ألف جنيه.

ففي جوائز التميز، وعددها 7 جوائز وقيمة كل جائزة 200 ألف جنيه، فاز كل من الدكتورة نسمة أحمد يونس البطريق بكلية الإعلام في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور محمد أسعد محمد حسن بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور حسين مصطفى موسى خالد بالمعهد القومي للأورام في مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور سمير إبراهيم محمد شاهين بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتور ممدوح محمد إبراهيم نصار بكلية العلوم في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، فيما حُجبت الجائزة في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، ولم يتقدم أحد إلى الجائزة في العلوم الإنسانية والتربوية.

وفي جوائز الجامعة التقديرية، وعددها 7 جوائز وقيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، فاز كل من الدكتور ماجي الحلواني حسين محمود بكلية الإعلام في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتور أسامة محمد الحسيني يوسف بكلية الزراعة في مجال العلوم الأساسية، والدكتورة منى السعيد حسن الرازقي بكلية الطب في مجال العلوم الطبية والصيدلية، فيما حجبت الجائزة في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، ولم يتقدم أحد إلى الجائزة في مجالات العلوم الاجتماعية، والعلوم الهندسية، والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

وبالنسبة لجوائز الجامعة للتفوق العلمي، وعددها 8 جوائز وقيمة كل جائزة 50 ألف جنيه، فاز كل من الدكتور أيمن منصور ندا بكلية الإعلام، والدكتور خالد عبد الحليم أبو الليل بكلية الآداب، مناصفة بالجائزة في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتورة أماني محمد فكري محمد السروجي بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور محمد سامر محسن فؤاد محمد بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية، والدكتورة راندا محمد عبد الحميد فرج بكلية العلوم في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، ولم يتقدم أحد إلى الجائزة في مجالات العلوم الإنسانية والتربوية، والعلوم الهندسية.

وفي جوائز الجامعة التشجيعية، وعددها 26 جائزة وقيمة كل جائزة 30 ألف جنيه، فاز كل من الدكتورة هايدي محمد السيد محمود بيومي بكلية الآداب في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتور محمد محمود فتحي أحمد بدوي بكلية العلوم مناصفة مع الدكتورة هبة محمد فهمي عبد الباقي بكلية العلوم في مجال العلوم الفيزيائية، والدكتور سليم صابر سليم على بكلية العلوم في مجال العلوم الجيولوجية، والدكتور إكرام حمدي السيد العدس بكلية العلوم، والدكتورة هند عزت سلامة حمد بكلية العلوم، والدكتورة سليمان مهاود عبد اللطيف سليمان بكلية العلوم في مجال العلوم الكيميائية، والدكتور رضا حسانين إمام حسانين بكلية الزراعة مناصفة مع الدكتورة رحاب علي محمد محمد الحلو بكلية الطب البيطري في مجال العلوم الزراعية، والدكتور أحمد عرابي حسن محمد بكلية الطب البيطري والدكتور محمود صالح محمود محمد بكلية العلوم والدكتورة لمياء أحمد أحمد عطية شمس الدين بكلية الصيدلة في مجال العلوم البيولوجية، والدكتورة نرمين عادل أحمد محمد القصبجي بكلية الصيدلة والدكتورة شيرين عبد العليم محمد قابيل بكلية الطب، والدكتورة ريهام محمود محمد عبد السلام بكلية الطب البيطري في مجال العلوم الطبية، فيما حجبت الجائزة في مجال العلوم الهندسية، ولم يتقدم أحد إلى الجائزة في مجالي الرياضيات والعلوم الاجتماعية.

أما في جوائز الجامعة للاختراع، وعددها 3 جوائز وقيمة كل جائزة 20 ألف جنيه، فاز كل من الدكتور أشرف علي الدسوقي بكلية الطب البيطري والدكتورة إلهام عبد الجواد حسن بكلية الطب البيطري بالجائزة مناصفة في مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور ياسر حسين أنيس بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتورة رانيا حبيب السيد سالم بكلية الزراعة في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة.

وحُجبت جائزتي الأميرة فاطمة، ونجيب محفوظ في مجال الإبداع الفكري والأدبي.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت ومجلس الجامعة، العلماء والباحثين الفائزين، وقال الدكتور الخشت، إن لجان التحكيم ضمت أساتذة كبار من داخل الجامعة وخارجها، مشيرًا إلى أنه تم استحداث عدد من المعايير الجديدة، وإجراء بعض التعديلات على معايير جوائز الجامعة لتواكب التغييرات العالمية في البحث العلمي.

وأعلن مجلس جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لجوائز الجامعة في نفس المجالات لعام 2020 اعتبارًا من أول ديسمبر ولمدة شهرين.

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