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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة طبيبة جلدية في الغربية بـ«كورونا»

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:44 م
وفاة طبيبة بالغربية
وفاة طبيبة بالغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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توفت الدكتورة أميرة زكي، أخصائية جلدية، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات العام، ويجرى تغسيلها وتكفينها ودفنها بمقابر الأسرة بمعرفة الطب الوقائي.

كانت الدكتورة أميرة زكي، أخصائية الجلدية، أصيبت بفيروس كورونا منذ عدة أيام، وظهرت عليها أعراض الإصابة متمثلة في ارتفاع في درجات حرارة الجسم وضيق في التنفس، وتم أخذ عينة طبية منها، وجاءت نتيجتها إيجابية، وجرى عزلها داخل الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات، وتدهورت حالتها الصحية وتم إدخالها العناية المركزة ووضعها على جهاز تنفس صناعي، حتى وافتها المنية صباح اليوم.

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