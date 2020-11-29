وفاة طبيبة جلدية في الغربية بـ«كورونا»

توفت الدكتورة أميرة زكي، أخصائية جلدية، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات العام، ويجرى تغسيلها وتكفينها ودفنها بمقابر الأسرة بمعرفة الطب الوقائي.كانت الدكتورة أميرة زكي، أخصائية الجلدية، أصيبت بفيروس كورونا منذ عدة أيام، وظهرت عليها أعراض الإصابة متمثلة في ارتفاع في درجات حرارة الجسم وضيق في التنفس، وتم أخذ عينة طبية منها، وجاءت نتيجتها إيجابية، وجرى عزلها داخل الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات، وتدهورت حالتها الصحية وتم إدخالها العناية المركزة ووضعها على جهاز تنفس صناعي، حتى وافتها المنية صباح اليوم.