إصابة 4 إثر سقوط جدار عليهم بالفيوم

أصيب 4 مواطنين سقط عليهم جدار قديم بجوار بنزين بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى طامية المركزي، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.كان مرفق إسعاف الفيوم قد تلقى إخطارا بسقوط جدار قديم بجوار بنزينة بمدينة طامية، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة كل من: أحمد محمود محمد، 32 سنة، وإبراهيم حسن جابر، 30 سنة، ومحمد حسن، 18 سنة، وعمر محمد جمعة، 30 سنة، وتم نقل المصابين لمستشفى طامية المركزي، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.