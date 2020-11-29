11 حالة وفاة و252 إصابة جديدة بكورونا في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة - وفقًا لقناة (طلوع) الأفغانية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، 87 حالة شفاء.وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 46 ألفًا و215 حالة من بينهم 36 ألفًا و731 حالة تماثلت الشفاء، فيما بلغ إجمالي أعداد الوفيات 1763.