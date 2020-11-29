5 أعراض تدل على إصابتك بارتفاع ضغط الدم

كشفت وزارة الصحة والسكان، في إنفوجراف، عن أعراض ارتفاع ضغط الدم، لافتة إلى أنه يتم اعتبار الشخص مصابا بارتفاع ضغط الدم حال كان الضغط أكثر من 14090 زئبقي، عند قياسه عدة مرات فى توقيتات مختلفة.وأوضحت أن أعراض ارتفاع ضغط الدم تتمثل في "خفقان القلب بشكل غير منتظم- نزف من الأنف- طنين فى الأذن- صداع- دوار".ونصحت وزارة الصحة المواطنين فى حال الشعور بهذه الأعراض بالتوجه للعيادات المتنقلة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة للكشف على ارتفاع ضغط الدم وعلاجه بالمجان، لافتة إلى أنه يمكن معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لك من خلال تطبيق صحة مصر.