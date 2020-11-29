أوبك تسعى لإنعاش سوق نفطية منهارة بسبب كورونا

تجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها أمس الإثنين والثلاثاء سعيا لإنعاش سوق نفطية في تراجع على وقع تفشي وباء كوفيد-19.وبعد عام من التدهور شهد تدني استهلاك النفط وهبوط الأسعار، قد يقرر أعضاء الكارتيل تمديد مستوى خفض الإنتاج المطبق حاليا إلى ما بعد الأول من يناير.ولزمت بلدان أوبك والدول المنتجة الأخرى الشريكة لها في إطار "أوبك بلاس" وفي طليعتها روسيا، هذه السنة خفضا حادا في إنتاجها النفطي، في محاولة للتكيف مع تراجع مستوى الطلب.وينص الاتفاق الساري الذي أقر في أبريل، على تخفيف خفض الإنتاج من 7،7 مليون برميل في اليوم حاليا إلى 5،8 ملايين برميل في اليوم اعتبارا من يناير 2021، غير أن معظم المراقبين يتوقعون تمديد الخفض الحالي لثلاثة إلى ستة أشهر.