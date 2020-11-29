مستشفى قنا العام: العناية المركزة القلبية تدخل للعمل قريبا

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إنه استمرارًا للعمل المتواصل للانتهاء من العناية المركزة القلبية الثانية بمستشفى قنا العام، فقد تم الانتهاء من تركيب شبكة الغازات داخل العناية المركزة الجديدة مع الاستمرار في إنجاز جميع المهام بها في وقت وجيز بمتابعة يومية ومستمرة.وأضاف مدير مستشفى قنا العام، في تصريحات صحفية، أنه قريبًا ستدخل العناية المركزة القلبية الثانية الخدمة لاستقبال الحالات من أبناء محافظة قنا، إضافة للعناية المركزة القلبية الأولى التي تعمل حاليا بكفاءة عالية تحت إشراف نخبة كبيرة من أطباء القلب برئاسة الدكتور أحمد الزقيم استشاري القلب ورئيس العناية المركزة القلبية، وفريق تمريض يعمل بكفاءة عالية لخدمة المرضى.