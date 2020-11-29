ضبط 8625 جهاز وقطعة مستلزمات طبية مغشوشة في الغربية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (8625 جهاز وقطعة مستلزمات طبية "جهاز نقل محلول- سرنجات") بدون مستندات ومجهولة المصدر ومحظور تداولها خارج المستشفيات والصيدليات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة الغربية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.