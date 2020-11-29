سقوط عاطلين يروجان مخدر الـ«فودو» بمدينة نصر
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:30 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط عاطلين بحوزتهم فودو بمدينة نصر.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط كمية من الفودو المخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط كمية من الفودو المخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.