سقوط عاطلين يروجان مخدر الـ«فودو» بمدينة نصر

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط عاطلين بحوزتهم فودو بمدينة نصر.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط كمية من الفودو المخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.