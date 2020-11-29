موعد قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي في قنا وطيبة وأسيوط

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مواعيد إجراء القرعة العلنية اليدوية للمتقدمين لحجز قطع أراضى الإسكان الاجتماعى التي طرحت خلال الفترة من 159 وحتى 15-10-2020، في مدن: دمياط الجديدة، والفيوم الجديدة، والعاشر من رمضان، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وبرج العرب الجديدة.وحسب إعلان الهيئة، تبدأ القرعة العلنية اليدوية لأراضي الإسكان الاجتماعي في مدن قنا الجديدة وطيبة الجديدة وأسيوط الجديدة، يوم السبت الموافق 5 ديسمبر المقبل، في سرادق يقام بكل مدينة من المدن الثلاث.وفي مدينة قنا الجديدة تجرى القرعة على أراضي مناطق الحي الثاني منطقة (4) مجاورة (1،2،3،4) مسلسل (1)، والحي الثالث والحي الرابع مسلسل (2،3)، وغرب المدينة مجاورات (ا،ب،ج) مسلسل (4)، وغرب المدينة مجاورة (ج) مسلسل (5)، والحي الأول مسلسل (6).وفي مدينة طيبة الجديدة تجرى القرعة على أراضي مناطق الـ480 فدان إسكان اجتماعي، المجاورة الأولى والثانية مسلسل (1)، منطقة عمارات الاسكان الاجتماعى المرحلة الثانية منطقة 620 فدانا، مناطق (ا، ج، د، و)، ومنطقة عمارات الإسكان الاجتماعى المرحلة الثانية 620 فدانا منطقة (ب) مسلسل (3).وفي مدينة أسيوط الجديدة تجري القرعة على أراضي منطقة التوسعات الشمالية الشرقية منطقة (4)، مسلسل (1).وأوضحت الهيئة، في إعلانها، أنه على المتقدمين للحجز الحضور في تمام العاشرة صباحا إلى المقر المعلن، لتسجيل الحضور حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، ومن لم يتمكن من الحضور، ستقوم اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية والرقابة الادارية ومجلس الدولة وبنك الاسكان والتعمير، بتطبيق نموذج العميل الخاص بكل منهم ووضعه بالصندوق مع التنويه بالآتي:- سيتم غلق الأبواب في الثانية عشرة ظهرا لإجراء القرعة.- سيتم السماح بحضور القرعة فقط للحاجزين بموجب إيصال سداد جدية الحجز أو بتوكيل عن المتقدم.- بالنسبة لمن لم يوفقوا في القرعة يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافا إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وفي حال الرغبة في استرداد مقدم الحجز مضافا إليه العائد، يمكن التقدم للفرع السابق سداد جدية الحجز به اعتبارا من الأحد 10 يناير 2021 حتى الخميس 11 فبراير 2021 خلال أوقات العمل الرسمية.- سيتم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من القرعة.- سيتم إعلان الفائزين على موقعي هيئة المجتمعات العمرانية وبنك الإسكان والتعمير وكشوف أجهزة المدن التي تمت بها القرعة.