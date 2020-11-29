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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم كيلو ونصف حشيش بالتبين

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:30 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 1،5 كيلو حشيش بالتبين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط كمية من الحشيش المخدر وزنت 1،500 كيلو جرام، مبلغ مالى، 3 هاتف محمول بحوزة 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة، لهم معومات جنائية، حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة التبين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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