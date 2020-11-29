ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم كيلو ونصف حشيش بالتبين

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 1،5 كيلو حشيش بالتبين.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط كمية من الحشيش المخدر وزنت 1،500 كيلو جرام، مبلغ مالى، 3 هاتف محمول بحوزة 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة، لهم معومات جنائية، حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة التبين.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.