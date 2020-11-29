ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم كيلو ونصف حشيش بالتبين
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:30 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 1،5 كيلو حشيش بالتبين.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط كمية من الحشيش المخدر وزنت 1،500 كيلو جرام، مبلغ مالى، 3 هاتف محمول بحوزة 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة، لهم معومات جنائية، حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة التبين.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط كمية من الحشيش المخدر وزنت 1،500 كيلو جرام، مبلغ مالى، 3 هاتف محمول بحوزة 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة، لهم معومات جنائية، حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة التبين.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.