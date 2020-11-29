إعفاء أبناء مريضة داء الفيل من مصاريف التعليم بالمنوفية

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرارًا بإعفاء ابنة السيدة عزيزة مجدي البنا، المصابة بمرض السمنة وداء الفيل بالمنوفية، من المصروفات الدراسية حتى التعليم قبل الجامعي.حيث قام مسئولو التربية والتعليم في محافظة المنوفية، بالتواصل مع أسرة السيدة المصابة بداء الفيل، والذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعليمات بعلاجها على نفقة الدولة، وتم نقلها إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال العلاج.وأوضح القرار الصادر من وزير التربية والتعليم لابنة المصابة بداء الفيل، والمقيدة بمدرسة كفر الدوار الابتدائية، التابعة لإدارة الباجور التعليمية، بشمول إعفاء من المصروفات حتى التعليم القبل جامعي، مساعدة في رفع المعاناة التي تقابل الأسرة، ومساعدة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.