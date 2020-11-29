إحالة بلاغ ضد فتاة اتهمت خالها باغتصابها لنيابة مصر الجديدة

كشف المستشار أشرف فرحات المحامي، أن نيابة مصر الجديدة، فتحت تحقيقات في بلاغ ضد “إيمي علي” الفتاة التي ادعت تعرضها للاغتصاب على يد خالها في فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق تيك توك في يوليو الماضي وقالت إنها تعرضت للاغتصاب منذ أن كانت في السادسة من عمرها.وكان فرحات قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفتاة يتهمها بنشر فيديوهات مخلة وصور فاضحة، مثل غيرها من فتيات تطبيق TIK TOK.وقال في بلاغه عرائض النائب العام، إنها اعتادت على بث فيديوهات على تطبيقي إنستجرام وTIK TOK وتقوم بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المتابعين وجمع المال.وأضاف البلاغ: “خرجت علينا المشكو في حقها، تدعي تعرضها للاغتصاب على يد خالها وزوج أمها، منذ أن كانت في عمر السادسة، وظلت تحت وطأة هذا الحال حتى عمر الـ16 وهربت، كما خرجت والدتها مع أحد الأشخاص في حديث هاتفي، توضح كذب ابنتها”.وتابع: “كما خرجت المشكو في حقها بفيديو قصير من داخل مستشفى وصوت شخص يقول إنها حالة انتحار، وطلبت من أحد الأشخاص سداد فاتورة المستشفى بالشيخ زايد، وقالت إنها ألقت نفسها من سيارة كانت تستقلها وتسير على سرعة 100 كم الساعة، إلا أن المحاولة فشلت”.