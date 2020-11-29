ضبط طن ونصف «جبن موتزريلا» فاسدة في المنوفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، ضبط (1،21 طن "جبن موتزريلا" غير صالحة للاستهلاك الآدمى انتهاء تاريخ صلاحيتها بقصد إعادة تعبئتها فى عبوات جديدة وتدوين بيانات وهمية خلافًا للحقيقة – عدد 1000 عبوة فارغة ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع ألبان بدون ترخي ) بمحافظة المنوفية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.