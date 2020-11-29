خطة نصب «جهنمية».. «مُعلِّمة» تجمع 92 مليون جنيه من 200 صعيدي

اتهم أهالي مركز مغاغة بالمنيا، سيدة بالنصب عليهم وجمع مبلغ 92 مليون جنيه منهم، بحجة توظيفها مقابل فائدة ربع شهرية 30% وهروبها فجاءة للقاهرة.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بورود عدد من البلاغات من مواطنين ضد سيدة تدعى "أ-ع-ع"، 45 سنة، معلمة بمدرسة للفصل الواحد، بإحدى قرى مغاغة، وتقيم بنفس المركز، تفيد أنها جمعت منهم مبالغ مالية طائلة لتوظيفها في التجارة، وأنها اختفت فجأة.وقال محمود عبد الدايم فجر، محامي المجني عليهم، إن المتهمة الهاربة، صدر ضدها 23 حكما قضائيا بالحبس في وقائع نصب وخيانة أمانة من محكمة مغاغة الجزئية، في القضايا أرقام: 33369، 33330، 33393، 33326، 33392، 33427، 33419، 33426، 33420، 33422، 33327، جنح مغاغة.وأضاف، أن عدد ضحاياها الذين تعرضوا للنصب وجمعت منهم أموال يقترب من 200 شخص معظمهم من قرى شم القبلية وبلهاسة وبندر مغاغة، موضحا أنها نجحت في خداعهم وتضليلهم حينما حصلت منهم على مبالغ ضئيلة في البداية بزعم توظيفها في شركة تجارية كائنة بمدينة نصر بالقاهرة تبين عقب ذلك إنها تحمل اسم وهمي، والتزمت في سداد الفوائد في مواعيدها لكسب ثقتهم، وحتى تتمكن من جمع مبالغ كبيرة منهم لاحقا، وهو ما حدث بالفعل، حتى استطاعت جمع مبلغ يزيد عن 92 مليون جنيه من ضحاياها.ونوه محامي المجني عليهم أن السيدة الهاربة التي جمعت هذه المبالغ شوهدت تتخفي في نقاب قبل هروبها إلى القاهرة، مؤكدا أن بعض الأهالي الذي تعرضوا للنصب يؤكدون أن تحركاتها بين منطقتي المرج والهرم بالجيزة، ويطالبون أجهزة الأمن بتكثيف جهود البحث وسرعة ضبطها، لاسترداد أموالهم، خاصة وأن معظمهم دفع كل مدخراته ومنهم من باع أرض زراعية لاستثمار أمواله.