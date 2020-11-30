شكاوى من المعلمين.. ما الذي يحدث داخل المدارس الخاصة؟

◄ تقليص الرواتب لم يُلغَ بعد العودة للعمل

◄ العمل بدون عقود

بمجرد ذكر المدارس الخاصة، تتوارد إلى الأذهان المعاناة التي يعيشها أولياء أمور طلاب تلك المدارس، بسبب ارتفاع المصاريف، وغلاء أسعار "السبلايز" التي تحتاجها المدرسة، بيد أن هناك معاناة من نوع آخر تقع على كاهل معلمي المدارس الخاصة.بعض المعلمين في تلك المدارس يعانون من تقليص رواتبهم أو عملهم بدون عقود وأغلبهم يتقاضى رواتب هزيلة، إلى جانب عمليات التسريح التي حدثت منذ بداية العام الدارسي الحالي في عدد من المدارس للمعلمين الذين لا يمتلكون عقد عمل يحفظ حقوقهم.واتساقًا مع ذلك، فقد أكد خالد مجاهد، نائب وزير التعليم، أن هناك عدد من الشكاوى التي تخص معلمي المدارس الخاصة بسبب تسريحهم وإنهاء عقودهم من أجل توفير رواتبهم بعد أزمة فيروس كورونا وتعطيل المدارس الفترة الأخيرة.وأكد أنهم سيقومون بفتح تحقيق موسع في تلك الشكاوى التي تخص تسريح المعلمين، أو تقليص رواتبهم أو عملهم في مدارس بدون عقود تضمن حقوقهم، موضحًا أن تلك الإجراءات مخالفة للقانون ولوائح وزارة التربية والتعليم لذلك وجب التحقيق فيها."الدستور" جمعت في التقرير التالي شهادات خاصة من معلمين في مدارس خاصة، يواجهون معاناة مختلفة سواء بتسريحهم أو تقليص رواتبهم أو عملهم في المدارس الخاصة بدون عقد وتهديدهم بالطرد بناء على ذلك، للوقوف على معاناتهم.أمل.م، معلمة لغة عربية بأحد المدارس الخاصة، تؤكد أن 90% من المدارس الخاصة قامت بتخفيض رواتب المعلمين لديها خلال فترة العمل من المنزل بعد قرار تعطيل الدراسة في مارس الماضي ولم تعد الرواتب كما كانت بعد بدء الدراسة مرة أخرى هذا العام، وكانت هي واحدة منهم.قالت: "المدرسة خفضت الرواتب عشان كنا بنشتغل من المنازل خلال فترة كورونا، ولما رجعنا تاني ننزل المرتبات مرجعتش زي ما كانت وفضل التخفيض زي ما هو، بالرغم من إننا كنا بنشتغل من المنازل أونلاين وفيه استهلاك للإنترنت".أوضحت: "لا بد من تدخل من وزارة التربية والتعليم حتى تعود المرتبات كما كانت مثلما عادت الدراسة مرة آخرى، لأننا أصبحنا ننزل يوميًا إلى المدارس كما كنا، فلماذا تخفيض الرواتب لم يعود؟ وكل يوم الأسعار تزيد وتحديدًا أسعار المواصلات".وفي عام 2020 بلغ عدد المدارس الخاصة 8000 مدرسة خاصة، تضم 70 ألفًا و284 فصلًا، تضم من الطلاب 2 مليون و332 ألف و52 طالبًا وطالبة، منهم مليون و232 ألفًا و538 طالبًا، ومليون و99 ألفًا و514 بنتًا، بينما يبلغ عدد المعلمين العاملين بالمدارس الخاصة 91 ألفًا و385 معلمًا ومعلمة.يزداد الأمر سوءً لدى محمد.إ، مدرس إعدادي في أحد المدارس الخاصة، الذي تم تخفيض راتبه في وقت تعطيل المدارس خلال مارس الماضي بسبب ظروف أزمة كورونا، مشيرًا إلى أنه يعمل في المدرسة بدون عقد لذلك لا يطبق عليه قانون العمل.يضيف: "باستغرب من المدارس الخاصة لأنهم بيطالبوا أولياء الأمور دفع المصاريف كاملة وعدم استردادها مرة أخرى في حال تعطيل الدراسة، وفي نفس الوقت بيخفضوا رواتب المعلمين وبيسرحوا كتير منهم في الظروف الصعبة اللي إحنا فيها دي".يوضح: "لا بد من تدخل وزارة التعليم ومتابعة الشكاوى والتحقيق في كل ما يخالف القانون سواء تسريح أو تخفيض مرتبات أو عمل بدون عقد كل ده بيتم تبريره من المدارس بحجة الظروف، وإحنا كمعلمين عندنا ظروف والتزامات زيهم لازم يراعوها".وتشكو داليا.أ، معلمة في أحد المدارس الخاصة بالمرحلة الابتدائية، من تخفيض الرواتب إلى 40% منذ فترة الحظر وتعطيل الدراسة وحتى الآن، مشيرة إلى أنه حتى بعد عودة المدارس لم تعد المرتبات كما كانت مع وعود من المدارس بعودتها دون جديد.توضح أن المدارس الخاصة تحاول بكل الطرق أن تضمن حقها من أولياء الأمور في حال تعطل الدراسة مرة ثانية وفي نفس الوقت تهدر حقوق المعلمين بها، مشيرة إلى أن كل ما يحدث مخالف للوائح وزارة التعليم وقوانين العمل المعمول بها.يذكر أن نقيب المعلمين، خلف الزناتي، أطلق مبادرة لتوثيق وتسجيل عقود معلمي المدارس الخاصة في الإدارات التعليمية، ومنحهم عضوية النقابة بامتيازاتها بداية من القرض الحسن للزواج وقيمته 15 ألف جنيه دون فوائد، والميزة التأمينية في حالة الخروج على المعاش، لكنها لازالت قيد الدراسة.(تم إخفاء أسماء المدارس التي يعمل بها المدرسون بناء على طلبهم وخوفًا على مصدر رزقهم)