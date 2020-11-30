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لايف ستايل

حب من أول نظرة.. من هى سارة زوجة شيكابالا؟

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:24 ص
سارة زوجة شيكابالا
سارة زوجة شيكابالا
سلمى بدر
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تصدر نجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق الشهير بـ"شيكابالا" حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضه لحملة تنمر كبيرة على السوشيال ميديا بعد مباراة السوبر الأفريقي وتتويج النادي الأهلي بطلا به.

وأول ما تم التعرض له كان السخرية من زوجته والخوض في عرضها بعد قيامه بنشر صورة له رفقة زوجته سارة ونجله آدم؛ احتفالًا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقا: "عيد سعيد" ليتم سؤاله بعنصرية عن كيف أن ابنه أبيض البشرة وهو أسمر اللون.

فمن هي سارة زوجة شيكابالا الفتاة الجميلة خمرية اللون صاحبة العيون العسلية والشعر الأشقراء.

- قصة حب شيكابالا وسارة:
التقى شيكابالا بسارة صدفة، أثناء زيارتها لمصر حيث كانت تأتي مرة كل 4 سنوات، قائلا خلال لقاء سابق في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس: "هي صاحبة خطيبة صاحبي وشفتها صدفة"، لتبدأ كمياء بينهما تنتهى بدخولهما "القفص الذهبي".

- إعلان ارتباطهما رسميا:
في شهر ديسمبر عام 2017، أعلنت خطوبة شيكابالا على فتاة مصرية تحمل الجنسية الكندية تدعى "سارة"، في أحد الفنادق على نيل مدينة أسوان الساحرة، وتم الإعلان عن عقد حفل الزفاف بتلك المحافظة لأنها تتميز بطقوس خاصة في الأعراس، فيقدم العريس مثلا كميات كبيرة من الحلوى والمعلبات في شوال، وبعدها تقدم العروس السمك واللحوم والفواكه في نفس الشوال، وتهدي والدة العريس وخالته وعماته "تورتة" لكل منهما، وذلك في ليلة كتب الكتاب التي تسمى "يوم الشيلة".

- حفل الزفاف في 2018 مودرن:
خالف شيكابالا التوقعات وقام بعقد حفل زفافه في شهر أغسطس عام 2018 على الطريقة المودرن، بعيدًا عن أي من عادات مدينته النوبية، وارتدت سارة فيه فستان أوف شولدرز منقوش وطويل، وارتدى شيكابالا بدلة كلاسيكية.

- ظهور سارة:
قامت سارة بالظهور لأول مرة بإطلالة كاجوال مرتدية تيشيرت الزمالك الأساسي، وبنطلون رياضي خلال الاحتفال مع شيكابالا بتتويج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر الـ27 في عام 2019.

- شيكابالا الأب:
احتفل شيكابالا بمولوده الأول، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصورة لتيشرت مدون عليه اسم "آدم" والرقم "10" وشعار نادي الزمالك، وعلق عليها قائلا: "الحمد على تمام النعمة، واكتمال المنة، رزقت بـ(آدم) رحبوا بابن المنحنى الجنوبي الجديد، ابن التالتة يمين".

- التجاهل التام:
"سارة" زوجة شيكابالا لم تظهر أي ردود أفعال خلال أزمات شيكابالا منذ زواجهما حتى الآن وفضلت تجاهلها، حتى في حالة حضور اسمها إحدى تلك الأزمات والخوض في عرضها فقد تعرضت هي ونجله للتنمر عقب تتويج "القلعة البيضاء" بكأس السوبر المحلي عام 2020 لمرة أخرى، فضلا عن الشتائم وعبارات التنمر عليها وعلى نجلها ولم تظهر نهائيا للرد على ذلك الأمر.

بعد تلك الأزمة اتفق شيكابالا مع زوجته على عدم ظهور نجلهما "آدم" في أي من وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وإزالة أي صور له على مواقع التواصل الخاصة بأي منهما سواء "فيسبوك" أو "تويتر" أو "إنستجرام".

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