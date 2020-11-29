بعد طول انتظار.. «نتفلكس» تعرض فيلم الموصل

بدأت الشبكة الأمريكية «نتفلكس»، خلال الأيام الماضية، عرض فيلمها المنتظر "الموصل"، الذي يصور أحداث السيطرة على مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش، على يد فرقة من شرطة حكومة بغداد.وتضمن فيلم «الموصل» مقابلات مع القناصين والمقاتلين في المعركة التي دارت في عامي 2016 و2017 حتى السيطرة عليها بدعم التحالف الدولي حينها.وأخرج الفيلم المصور باللهجة العراقية وبمشاركة ممثلين عراقيين، ماثيو كارناهان، بمشاركة المخرج العراقي محمد الدراجي.وعرض فيلم «الموصل» لأول مرة في مهرجان البندقية ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي، خلال العام الماضي، والذي لاقى إشادة واسعة من النقاد والمعنيين، لتبدأ الشبكة الأمريكية ببثه على منصتها بعد ترويج مشوق قبل عرضه.وكان تنظيم «داعش» قد سيطر على مدينة الموصل شمال العراق في عام 2014، لتكون تمهيدا لإعلانه الخلافة في مناطق سيطرته في العراق وسوريا، لكن قوات حكومة بغداد مدعومة بالتحالف الدولي استعادت المدينة في معارك شرسة عام 2017.