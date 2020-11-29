التشيك تخفف القيود الاحترازية لمواجهة كورونا الخميس

صرّح وزير الصحة التشيكي جان بلاتني، اليوم الأحد، بأنه سيتم تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بدءا من يوم الخميس المقبل.وذكر راديو براغ الدولي أن وزراء التشيك قرروا في اجتماع خاص، لمناقشة مستجدات الجائحة، خفض مرحلة الطوارئ من المرحلة الرابعة إلى الثالثة، بعد ثبوت أن حالة الانتشار والإصابات في البلاد تتوافق مع المرحلة الثالثة.ويعني تخفيف الإجراءات الاحترازية إعادة فتح المحال والخدمات التجارية والمطاعم، مع وجود أيضًا بعض القيود، حيث سيسمح بعمل الحانات والمطاعم حتى الساعة العاشرة مساء.يذكر أنه سيتم رفع حظر التجوال وسيسمح بفتح المحال والمطاعم يوم الأحد.