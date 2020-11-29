«بالونات مضيئة وكورات الثلج».. طرق غير تقليدية لتزيين شجرة الكريسماس

ألوان غير تقليدية:

بالونات مضيئة:

ضعي الحروف:

ضعي كورات الثلج:

الإضاءة:

مع اقتراب عيد رأس السنة، يبحث الكثير على الطرق غير التقليدية لتزيين شجرة الكريسماس للحصول على ديكور منزل مختلف ومميز.وتقدم الدستور في هذا التقرير طرق جديدة لتزين شجرة الكريسماس وإليكم الطريقة:من المعروف على شجرة الكريسماس أنها خضراء اللون، ولكن يمكن أن تختاري ألوان مختلفة والمفضلة إليكي هذا العام، للخروج عن المألوف.يمكن استخدام هذه البالونات المضيئة الملونة لإضافة لطيفة لديكورات شجارة الكريسماس.يمكنك وضع حروف لكلمات معينة لتزين شجرة الكريسماس، وهذا من أحدث صيحات تزيين شجرة الكريسماس.يمكنك يوضع كورات الثلج، لتعطي مظهر مختلف وجذاب لشجرة الكريسماس، وكورات الثلج تكون مصنوعة من الفل والفايبر.استعيني بمصابيح الإضاءة في عمل ديكور شجرة الكريسماس حيث يمكن اختاري أشرطة مصابيح إنارة بألوان تفضلينها ولفيها حول شجرة الكريسماس.