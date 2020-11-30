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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

من الدمار إلى التجديد.. القصة الكاملة لإعادة ترميم معهد الأورام

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:39 ص
ترميم معهد الأورام
ترميم معهد الأورام
سالي رطب
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تحولت آثار الدمار والموت إلى صورة جديدة مليئة بالتجديد توحي بالرعاية الفائقة التي تلقاها مبنى المعهد القومي للأورام، حيث انتهت الحكومة من ترميمه بعد عام كامل من العمل المستمر المتفاني للقضاء على آثار التدمير التي لحقت به إثر حادث إرهابي أليم وقع أمامه وأسفر عن استشهاد 22 شخصًا وإصابة 47 آخرين.

وتستعرض "الدستور"، مع انتهاء عملية تجديد المعهد، القصة الكاملة له منذ تعرضه للحادث وحتى الانتهاء من عملية التجديد.

انفجار سيارة مفخخة

في أغسطس من العام الماضي سيطرت مشاهد الألم والموت والدمار على محيط المعهد القومي للأورام، بعدما استشهد 22 شخصًا وأصيب 47 آخرين عقب انفجار سيارة أمام المعهد.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها عقب الحادث بأيام قليلة، أن منفذ الحادث عضو في حركة "طلائع الحسم" المتورطة في إحدى القضايا الإرهابية، موضحة أن الانتحاري منفذ الحادث اسمه عبد الرحمن خالد محمود، وأنه هارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بطلائع حسم.

ترميم المعهد واستقبال المرضى بعد أيام

ويستقبل المعهد القومي للأورام المرضى من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بواقع 272 مريضًا يوميًا في المتوسط، وتستقبل العيادات الخارجية، طبقا لآخر إحصاء عام 2018، 306477 مريضًا سنويًا، ولم تمهله جامعة القاهرة سوى أيام قليلة وبدأت عملية الترميم.

واستقبل المعهد المرضى طبيعيصا مثل ما كان عليه قبل الحادث، بعد الانتهاء من إصلاح وتجديد كل الأجزاء المتضررة من المبنى الشمالي للمعهد، والتي تضررت بسبب الانفجار.

ويضم المبنى الشمالي، عدة غرف لحجز المرضى، وعيادات لأخذ جرعات الكيماوي، وغرف عمليات، ومكاتب إدارية.

كما بدأت غرف العلميات في استقبال المرضى المحدد لهم إجراء عمليات.

وتولت شركة "المقاولون العرب" عمليات الانتهاء من الإصلاح والتجديد بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واستمرت كل الخدمات الطبية التي يقدمها المعهد للمرضى، وفقا للجداول الزمنية المحددة، مع استمرار أعمال الإصلاح والترميم، والتي بلغت مئة مليون جنيه مصرى، لإعادة رفع كفاءة المقر الذى يضم عددًا من المبانى، منها مبنى خاص بالمرضى مؤلف من سبعة طوابق يضم غرف العمليات، والعناية المركزة، وقسم الأطفال، وغرف المرضى، ومبيت الأطباء، وأطقم التمريض، بالإضافة إلى مبنى إدارى وآخر لقاعات المحاضرات وأخير به عيادات الأطفال والكشف المبكر وعلاج الألم والصيدليات.

خطة الحكومة لتطوير المعهد

وضعت الحكومة خطة لتطوير المعهد بشكل كامل، وانتهت بالفعل من عمليات التجديد والتوسعة، وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بأن أعمال التطوير تمت وفق الكود العالمي للمستشفيات وبتوجيه من رئيس الجمهورية.

وشملت أعمال التجديد زيادة المساحة الكلية للمستشفى من 700 متر مربع إلى 7000 متر مربع، وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية العالمية للطوارئ، وإعادة تأهيل المبنى الرئيسي بعد حادث الانفجار الذي وقع في أغسطس 2019، وإصلاح التلفيات الداخلية بالمبنى الطبي والواجهات الداخلية والخارجية، وأعمال إصلاح تلفيات الأدوار وقاعة المحاضرات، إلى جانب أعمال إصلاح وتجديد منطقة الطوارئ، والمدخل الرئيسى وإنشاء استراحة للمرضى، وإنشاء عيادات الكشف المبكر وعلاج الألم، واستراحة للأطباء إلى جانب تحديث المباني الإدارية، فضلًا عن تطوير الأعمال الكهروميكانيكية للمبنى.

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