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لايف ستايل

5 أسباب وصلت بـ «هاني البحيري» إلى العالمية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:33 م
هاني البحيري
هاني البحيري
شيماء دهب
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نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر في القاهرة الجديدة ندوة لمصمم الأزياء العالمي هانى البحيري بعنوان "رحلة من المحلية للعالمية "، وذلك أمس السبت وكشف البحيري خلال الندوة عن مشواره في عالم الموضة وانطلاقه خارج مصر في العديد من المهرجانات الخاصة بالموضة بداية من بيروت مرورًا بدبي وغيرها.

وفي هذه السطور نرصد أسباب وصلت البحيري للعالمية من خلالها:
5 أسباب وصلت بـ «هاني
◄ الإيمان بالموهبة منذ الصغر

نجد أن مصمم الأزياء هاني البحيري يهتم بالفساتين العرائس منذ الصغر، ووجد من آمن بموهبته ولم يمنعه عن ممارسة ما يحب بل وقف بجواره وشجعه هي والدته التى دائمًا ما تقف بجواره في كل تقدم في حياته.
5 أسباب وصلت بـ «هاني
◄ بدايته خارج مصر

بدأ هاني البحيري مشواره خارج مصر بالدول العربية في العديد من مهرجانات الموضة بداية من بيروت " لوكس فاشون "، ومرورًا بدبي والتي عرض فيها أطول طرحة في العالم بطول ٥ آلاف متر وسجل في موسوعة الارقام القياسية العالمية بالإضافة إلى بعض العروض الخاصة لأسرة حاكم الشارقة.
◄ عروضة بأغلى فساتين في العالم

يتميز ويشتهر مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري بعرض أزياء سنوي له حيث ترتديه فنانة من الفنانات، ويعتبر أغلى فستان في العالم في كل عام يكون الفستان أغلى من العام الذي سبقه.

وللبحيري العديد من التجارب الخاصة بالفساتين الباهظة فآخر ديفليه خاص به ظهرت الفنانة مي عمر بفستان بلغ ثمنة 15 مليون دولار، مرصع بالألماس سبقتها الفنانة نيكول سابا بفستان يبلغ سعره 200 مليون جنيه، وظهرت يسرا اللوزي بفستان يحتوي على 120 قيراط من الألماس النقي الحر، والفستان يزيد قمته وتختلف باختلاف سعر الدولار لوجود الألماس به.

◄ مشاركته بأسابيع الموضة بباريس

يعد البحيري مصمم الأزياء المصري الوحيد الذي يحجز مقعده الأساسي خلال أسابيع الموضة بباريس، حيث قامت مؤسسة اليونسكو بتكريمه لتميزه بأسبوع الموضة بباريس فهو يشارك فيها منذ قرابة 15 عامًا

◄ أبرز تصميماته

ولم يكتف البحيري بتفصيل فساتين السهرة والزفاف للمشاهير العرب والعالم أجمع بل أنه ترك بصمته أيضًا في تصميم أزياء أشهر المسلسلات والمسرحيات فصمم ملابس يسرا في فيلم «طيور الظلام»، ومسلسل «شربات لوز»، وملابس مسرحيتي «كعب عالي، لما بابا ينام»، وملابس مسلسل «ملكة في المنفى»، فضلًا عن ليلى علوى الذي صمم لها منذ 20 عامًا ملابس مسرحية «الجميلة والوحشين».

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