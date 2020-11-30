5 أسباب وصلت بـ «هاني البحيري» إلى العالمية

نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر في القاهرة الجديدة ندوة لمصمم الأزياء العالمي هانى البحيري بعنوان "رحلة من المحلية للعالمية "، وذلك أمس السبت وكشف البحيري خلال الندوة عن مشواره في عالم الموضة وانطلاقه خارج مصر في العديد من المهرجانات الخاصة بالموضة بداية من بيروت مرورًا بدبي وغيرها.وفي هذه السطور نرصد أسباب وصلت البحيري للعالمية من خلالها:

نجد أن مصمم الأزياء هاني البحيري يهتم بالفساتين العرائس منذ الصغر، ووجد من آمن بموهبته ولم يمنعه عن ممارسة ما يحب بل وقف بجواره وشجعه هي والدته التى دائمًا ما تقف بجواره في كل تقدم في حياته.

◄ عروضة بأغلى فساتين في العالم

◄ مشاركته بأسابيع الموضة بباريس

◄ أبرز تصميماته

يتميز ويشتهر مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري بعرض أزياء سنوي له حيث ترتديه فنانة من الفنانات، ويعتبر أغلى فستان في العالم في كل عام يكون الفستان أغلى من العام الذي سبقه.وللبحيري العديد من التجارب الخاصة بالفساتين الباهظة فآخر ديفليه خاص به ظهرت الفنانة مي عمر بفستان بلغ ثمنة 15 مليون دولار، مرصع بالألماس سبقتها الفنانة نيكول سابا بفستان يبلغ سعره 200 مليون جنيه، وظهرت يسرا اللوزي بفستان يحتوي على 120 قيراط من الألماس النقي الحر، والفستان يزيد قمته وتختلف باختلاف سعر الدولار لوجود الألماس به.يعد البحيري مصمم الأزياء المصري الوحيد الذي يحجز مقعده الأساسي خلال أسابيع الموضة بباريس، حيث قامت مؤسسة اليونسكو بتكريمه لتميزه بأسبوع الموضة بباريس فهو يشارك فيها منذ قرابة 15 عامًاولم يكتف البحيري بتفصيل فساتين السهرة والزفاف للمشاهير العرب والعالم أجمع بل أنه ترك بصمته أيضًا في تصميم أزياء أشهر المسلسلات والمسرحيات فصمم ملابس يسرا في فيلم «طيور الظلام»، ومسلسل «شربات لوز»، وملابس مسرحيتي «كعب عالي، لما بابا ينام»، وملابس مسلسل «ملكة في المنفى»، فضلًا عن ليلى علوى الذي صمم لها منذ 20 عامًا ملابس مسرحية «الجميلة والوحشين».