العراق: انطلاق عملية عسكرية تستهدف فلول داعش بالأنبار

أعلن قائد عمليات الأنبار بالعراق، اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية تستهدف فلول تنظيم "داعش" في عمق صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار.وقال الغنام- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إنه تم "انطلاق عملية عسكرية واسعة، تنفذها عمليات الأنبار: تشكيلات الفرقة 1، ولواء مغاوير العمليات،ووحدات من الحشد العشائري الأنبار، وبدعم من طيران الجيش"، مضيفا أن العملية العسكرية تهدف إلى مطاردة ما تبقى من فلول داعش في عمق صحراء الرطبة.