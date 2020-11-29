تجديد حبس أدمن صفحة «تاجر السعادة» المتهم بالاتجار بالمخدرات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بترويج 6 آلاف كبسولة من العقاقير المؤثرة والمدرجة بجداول المخدرات، عبر صفحة على الفيس بوك باسم "تاجر السعادة".البداية كانت عقب تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط شاب عقب قيامه بعرض أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمحظور تداولها للبيع عبر موقع "فيسبوك"في صفحة أطلق عليها "تاجر السعادة"، وترويجها على عملائه بأسعار مرتفعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.وتم استدراجه بدعوى شراء كمية من العقاقير الطبية والاتفاق على التقابل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لإتمام عملية الشراء، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه والتنسيق مع الجهات المعنية تمكن رجال مباحث التموين من ضبطه.وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.