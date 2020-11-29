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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

لترشيد المياه.. خطة لتأهيل ترع القاهرة والجيزة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:17 م
تبطين الترع
تبطين الترع
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

وتفقد المهندس محمد عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي القاهرة والجيزة، والمهندس عمر حلمي مدير عام ري الجيزة، اليوم الأحد، أعمال التأهيل الجاري تنفيذها بدائرة الإدارة العامة لري الجيزه علي بعض الترع ومنها ترعة إمتداد المنصورية، وذلك تحت إشراف وتنفيذ الإدارة العامة لتطوير الري بالفيوم.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقاهرة والجيزة، ضرورة تنفيذ الأعمال في مواعيدها المقررة والاهتمام بأعمال التشطيب النهائي للأسطح الخرسانية للحصول على سطح free face مع مراعاة وضع مواسير الفلاتر على منسوب واحد للحفاظ على الموارد المائية من الهدر.

كما تفقد المهندس أشرف المحمدى رئيس الإدارة المركزية للرى والموارد المائية بكفر الشيخ، أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها عملية تأهيل ترعة سيدى يوسف، مع تحديد نسب التنفيذ، وذلك طبقا للبرنامج الزمني مع استمرار الأعمال فى عدة مواقع، مؤكدًا استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومى.

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