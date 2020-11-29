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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقطت عليها مروحة سقف.. مصرع طفلة في سوهاج

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:15 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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لقيت طفلة مصرعها بمدينة البلينا التابعة لمحافظة سوهاج، إثر سقوط مروحة سقف عليها، ما أدى إلى وفاتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

بدأت تفاصيل الحادث، بحسب بيان أمني، بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى، بوصول "رنا. ر. م" 7 أشهر، تقيم دائرة المركز، جثة هامدة "إدعاء سقوط مروحة".

بانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد أبو العطا رئيس وحدة المباحث، لتحرى عن ملابسات الحادث وبسؤال والدها المدعو "راجح. م. م" 30 عامًا، عامل، يقيم بذات الناحية، قرر بأنه حال تواجد نجلته المذكورة بالمنزل سقطت عليها "مروحة السقف" ما نتج عنه وفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة "كسر بعظمة الرأس من الخلف نتيجة سقوط جسم صلب"، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة.

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