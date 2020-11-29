انطلاق فعاليات احتفال انتصار أكتوبر وتكريم أسر الشهداء بأسوان (صور)

انطلقت فعاليات الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وتكريم أمهات الشهداء ومصابين الحرب، اليوم الأحد، والذى تنظمه جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بأسوان، وذلك بقاعة القوات المسلحة بكورنيش النيل.وجاء ذلك بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، واللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، ووكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمد عزت، الشيخ أحمد عبدالحميد رئيس منطقة أسوان الأزهرية، واللواء باسم علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بالإضافة إلى لفيف من اسر الشهداء وزوجاتهم.وبدأت فعاليات الحفل على تلاوة آيات القرآن الكريم، وكلمة لوكيل وزارة الأوقاف حول مكانة الشهيد، وكذلك كلمة لرئيس منطقة أسوان الأزهرية عن دور الشهيد.