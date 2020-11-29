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رئيس التحرير التنفيذي
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العلاقة بين اللغتين القبطية والعربية في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:09 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
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ينظم مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "العلاقة بين اللغتين القبطية والعربية.. من خلال الخطابات القبطية المتأخرة"، يحاضر فيها الأستاذ الدكتور ماهر عيسى؛ أستاذ اللغة القبطية بكلية الآثار جامعة الفيوم، وذلك عن طريق البث عن بُعد (Online)، يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020، في تمام الساعة 4.00 مساءً.

تتناول المحاضرة العلاقة بين اللغتين القبطية والعربية، وذلك من خلال الخطابات القبطية المتأخرة، فعلاقة اللغة المصرية القديمة بمراحلها المختلفة واللغات المحيطة بها خاصة اللغة العربية علاقة وثيقة وقديمة، وتطورت بشكل كبير ومباشر عندما دخل العرب مصر في القرن السابع الميلادي، وبعد فترة وجيزة حلت اللغة العربية محل اللغة القبطية في الاستخدام في المجال العام.

وسوف تناقش هذه المحاضرة نوع واحد من النصوص وهو الخطابات القبطية المتأخرة وتأثرها الكبير والمباشر بمثيلاتها العربية.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار الموسم الثقافي القبطي، وضمن ما يقوم به المركز من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وماهيته وأهميته ودوره.

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