غدًا.. «موسم سقوط النيازك» على مسرح مكتبة الإسكندرية

ينظم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع فريق "تفرد" للمسرح والفنون عرضًا مسرحيًا تحت عنوان "موسم سقوط النيازك"، وذلك غدًا الاثنين الموافق 30 نوفمبر في تمام السابعة مساءً، على مسرح القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.المسرحية من تأليف وإخراج محمد فرج الخشاب، ويعتمد العرض على الامتاع البصري، والحيل المسرحية، بجانب دراما العرض المقدمة.