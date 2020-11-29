رئيس جامعة بني سويف يترأس لجنة اختيار عمداء 3 كليات

عُقِدَت لجنة اختيار عمداء الكليات برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، وبعضوية الدكتور أمين لطفي الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ورئيس الجامعة السابق، والدكتور أنس جعفر الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، لاختيار عمداء كليات العلوم، والفنون التطبيقية، والهندسة، والتي كان سبق الإعلان عن التقدم لها.وأكد الدكتور منصور، أن اللجنة استقبلت المرشحين لعمادة تلك الكليات لمناقشتهم حول أهم إنجازاتهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل داخل كل كلية والارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها للطلاب والنهوض بعملية البحث العلمي، حيث تم وضع عدد من المعايير التي تتسم بالموضوعية والنزاهة والشفافية في اختيار كل عميد، والتي تصب في النهاية في مصلحة الطالب الجامعي الذي يعتبر أساس المنظومة الجامعية.