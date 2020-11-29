«البحث العلمي» توجه دعوة للتقدم بمشروعات النانوتكنولوجي في العلوم الطبية
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:03 م
إسراء جمال - مي شاهينطباعة
وجهت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، دعوة لجميع الباحثين المصريين للتقدم بمشروعات علمية في مجال النانوتكنولوجي في العلوم الطبية تتسم بالتنافسية والجودة العلمية.
والدعوة مفتوحة ضمن البرنامج الدولي لعلوم النانوتكنولوجي في العلوم الطبية “EuroNanoMed”، ولجميع المهتمين يمكنهم الإطلاع علي الشروط وملء استمارة التقدم من خلال الرابط التالي https:euronanomed.netjoint-calls12th-joint-call-2021، وللاستفسار من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected]، ويعد برنامج “EuroNanoMed” برنامج دولي يربط الجهات العلمية ببعضها البعض من أجل مشاركة أفضل للممارسات في بحوث العلوم الطبية، بالإضافة إلي إطلاق برامج بحثية مشتركة تدعم مشروعات علمية في هذا المجال.
وتعتبر أكاديمية البحث العلمي شريك أساسى فى دعم منح “EuroNanoMed” مشروعات النانوتكنولوجي في العلوم الطبية، وتتيح الأكاديمية للباحثين المصريين الاشتراك من خلال ائتلافات دولية، وتمكينهم من الاشتراك فى هذه الائتلافات والحصول على منحة لتنفيذ المشروعات الناجحة.
حيث يهدف البرنامج إلي تمويل مشروعات بحثية ابتكارية مشتركة بين الدول الأعضاء التى يمكنها نقل الأبحاث المعنية بمجال النانوتكنولوجي إلي مجال التطبيق العملي لكي يتم الاستفادة منها في المجال الطبى، كما يقوم البرنامج الدولي بدعم الأبحاث متعددة التخصصات وكذلك المشروعات الابتكارية التي تتناول الطب التجديدي والتشخيصي وستكون عملية التقييم لهذه المشروعات من خلال لجان دولية.
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق البرنامج في عام 2008 ويشترك بعضويته أكثر من 25 دولة أوروبية، وفي ذلك السياق شاركت مصر كعضو فى هذا البرنامج الدولي لتصبح أول دولة من الدول النامية التى تحصل على العضوية بالإضافة إلى مقعد بمجلس إدارة البرنامج الدولي.
والدعوة مفتوحة ضمن البرنامج الدولي لعلوم النانوتكنولوجي في العلوم الطبية “EuroNanoMed”، ولجميع المهتمين يمكنهم الإطلاع علي الشروط وملء استمارة التقدم من خلال الرابط التالي https:euronanomed.netjoint-calls12th-joint-call-2021، وللاستفسار من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected]، ويعد برنامج “EuroNanoMed” برنامج دولي يربط الجهات العلمية ببعضها البعض من أجل مشاركة أفضل للممارسات في بحوث العلوم الطبية، بالإضافة إلي إطلاق برامج بحثية مشتركة تدعم مشروعات علمية في هذا المجال.
وتعتبر أكاديمية البحث العلمي شريك أساسى فى دعم منح “EuroNanoMed” مشروعات النانوتكنولوجي في العلوم الطبية، وتتيح الأكاديمية للباحثين المصريين الاشتراك من خلال ائتلافات دولية، وتمكينهم من الاشتراك فى هذه الائتلافات والحصول على منحة لتنفيذ المشروعات الناجحة.
حيث يهدف البرنامج إلي تمويل مشروعات بحثية ابتكارية مشتركة بين الدول الأعضاء التى يمكنها نقل الأبحاث المعنية بمجال النانوتكنولوجي إلي مجال التطبيق العملي لكي يتم الاستفادة منها في المجال الطبى، كما يقوم البرنامج الدولي بدعم الأبحاث متعددة التخصصات وكذلك المشروعات الابتكارية التي تتناول الطب التجديدي والتشخيصي وستكون عملية التقييم لهذه المشروعات من خلال لجان دولية.
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق البرنامج في عام 2008 ويشترك بعضويته أكثر من 25 دولة أوروبية، وفي ذلك السياق شاركت مصر كعضو فى هذا البرنامج الدولي لتصبح أول دولة من الدول النامية التى تحصل على العضوية بالإضافة إلى مقعد بمجلس إدارة البرنامج الدولي.