رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البحث العلمي» توجه دعوة للتقدم بمشروعات النانوتكنولوجي في العلوم الطبية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:03 م
جريدة الدستور
إسراء جمال - مي شاهين
طباعة
وجهت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، دعوة لجميع الباحثين المصريين للتقدم بمشروعات علمية في مجال النانوتكنولوجي في العلوم الطبية تتسم بالتنافسية والجودة العلمية.

والدعوة مفتوحة ضمن البرنامج الدولي لعلوم النانوتكنولوجي في العلوم الطبية “EuroNanoMed”، ولجميع المهتمين يمكنهم الإطلاع علي الشروط وملء استمارة التقدم من خلال الرابط التالي https:euronanomed.netjoint-calls12th-joint-call-2021، وللاستفسار من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected]، ويعد برنامج “EuroNanoMed” برنامج دولي يربط الجهات العلمية ببعضها البعض من أجل مشاركة أفضل للممارسات في بحوث العلوم الطبية، بالإضافة إلي إطلاق برامج بحثية مشتركة تدعم مشروعات علمية في هذا المجال.

وتعتبر أكاديمية البحث العلمي شريك أساسى فى دعم منح “EuroNanoMed” مشروعات النانوتكنولوجي في العلوم الطبية، وتتيح الأكاديمية للباحثين المصريين الاشتراك من خلال ائتلافات دولية، وتمكينهم من الاشتراك فى هذه الائتلافات والحصول على منحة لتنفيذ المشروعات الناجحة.

حيث يهدف البرنامج إلي تمويل مشروعات بحثية ابتكارية مشتركة بين الدول الأعضاء التى يمكنها نقل الأبحاث المعنية بمجال النانوتكنولوجي إلي مجال التطبيق العملي لكي يتم الاستفادة منها في المجال الطبى، كما يقوم البرنامج الدولي بدعم الأبحاث متعددة التخصصات وكذلك المشروعات الابتكارية التي تتناول الطب التجديدي والتشخيصي وستكون عملية التقييم لهذه المشروعات من خلال لجان دولية.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق البرنامج في عام 2008 ويشترك بعضويته أكثر من 25 دولة أوروبية، وفي ذلك السياق شاركت مصر كعضو فى هذا البرنامج الدولي لتصبح أول دولة من الدول النامية التى تحصل على العضوية بالإضافة إلى مقعد بمجلس إدارة البرنامج الدولي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم فى مصر الأحد 29-11-2020.. درجة الحرارة اليوم

«تاج الدين» يبشِّر المصريين: توفير لقاح كورونا فور اعتماده

الأمن يلاحق أصحاب فيديو «الكلب» و«تدنيس مقابر عائلة شيكابالا»

الحكومة تحسم الأمر.. لا تخفيض برواتب الموظفين

الصور

image description

بيطري أسيوط: تلقيح 3600 حيوان ماشية شهريا

image description

قوافل «نور حياة» لمكافحة مسببات وضعف وفقدان البصر تجوب قرى أسيوط

image description

«مياه أسيوط» و«GIZ» الألمانية يطلقان تجربة منشأة توليد الطاقة من الحمأة

image description

محافظ أسيوط يكرم شاعرين لتميزهما بمجالى الأدب وفوزهما بجائزتين دوليتين

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

الأكثر قراءة

الأمن يلاحق أصحاب فيديو «الكلب» و«تدنيس مقابر عائلة شيكابالا»

«تاج الدين» يبشِّر المصريين: توفير لقاح كورونا فور اعتماده

أسعار الذهب اليوم الأحد 29-11-2020

القصة الكاملة لأزمة كاهن الإسكندرية.. القس كيرلس فتحي يطعن بالكتاب المقدس

إنفوجراف

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

ولادة طفل بأجسام مضادة لكورونا

تفشي كورونا في أمريكا أدى لانخفاض معدل الولادات

كبيرة أطباء كندا «قلقة» من تزايد إصابات كورونا

بريطانيا توفر «فيتامين الشمس» مجانا

أيام زمان

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: هو منين بيروح على فين؟!
ماجد حبته
قتلة لن يحاسبهم أحد
د. منى حلمى
فى مديح الدولة المدنية الحديثة
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
المزيد

الثقافة

يحيى الطاهر عبد الله في نادي أدب آفاق

ختام «حانة ماريان» على مسرح مركز الجيزة الثقافي

«النقد الأدبي وتأثيره على الرواية» بثقافة القليوبية

أطفال أهل مصر «الدمج الثقافي» في زيارة لـ «أهرامات الجيزة»