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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

إطلاق البوستر الرسمي لفيلم «من يحرقن الليل»

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:00 م
فيلم من يحرقن الليل
فيلم من يحرقن الليل
دعاء عبد المقصود
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تستعد المخرجة السعودية سارة مسفر، للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، بعرض عالمي أول لفيلمها الروائي القصير «من يحرقن الليل»، وذلك في الفترة ما بين 2 وحتى 10 ديسمبر، من خلال مسابقة «سينما الغد» للأفلام القصيرة.

وأطلقت المخرجة السعودية البوستر الرسمي للفيلم بجانب مقدمته الدعائية، وذلك استعدادًا للمشاركة في المهرجان.

تدور «من يحرقن الليل»، حول الأختين «سلسبيل» و«وسن» في ليلة خطوبة، بعد أن تم رفض طلب إحداهن للذهاب إلى البقالة المجاورة، فنشاهد ما بعد الرفض من تقييد يدفع الأختين لاكتشاف أنفسهن وبعضهن البعض وجوانب ومنحنيات عنيفة لم تخطر في بالهن قط.

الفيلم تمثيل جنى قمري وهيا مرعبي، تأليف وإخراج سارة مسفر، منتج جواهر العامري، منتج مشارك رغد باجيع وخالد معيط، ديكور إيثار باعمر.

سارة مسفر مخرجة سعودية، حاصلة على درجة البكالوريوس في الإنتاج المرئي والرقمي من جامعة عفت، عملت سارة على إنتاج أفلام قصيرة ومميزات محلية مختلفة شاركت في مهرجانات محلية ودولية، فازت من إنتاجها القصير "Sadeya Left Sultan" بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان الفيلم السعودي عام (2019).

أخرجت «مسفر» أول فيلم قصير لها بعنوان «الفتيات اللواتي حرقن الليل» كما شاركت ككاتبة ومخرجة في «الضبعة»، في فيلم شامل مع مخرجات أخريات يدعمه مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

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