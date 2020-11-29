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مصر

«تسويق الأسماك»: طرح 170 طن شهريًا.. وارتفاع القوة الشرائية 100%

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
تسويق الأسماك
تسويق الأسماك
صلاح عامر
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أكد المحاسب رأفت ربيع رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هناك زيادة في حجم الكميات المطروحة من الأسماك تدريجيا خلال الموسم الشتوي.

وأرجع في تصريحات للدستور، زيادة المطروح من الأسماك إلى أن هناك ارتفاع في القوة الشرائية للأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 100% بسبب التخفيضات العالية، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية والجودة العالية وتعدد الأصناف المجمدة والطازجة، واصفا إياها بالمنتجات الآمنة.

وقال إن هناك زيادة في حجم الكميات من الأسماك المطروحة لتصل إلى 170 طن شهريا نتيجة زيادة عملية السحب من قبل المواطنين.

وأضاف أن الشركة تقوم بتوفير أرصدة احتياطية من الأسماك في المخازن والثلاجات لا تقل عن 3 شهور بحد أدنى، لتعزيز الاحتياجات المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك تمد شركات القطاع العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتشرف عليها وزارة التموين، ومنها شركتي تجارة الجملة والشركات الثلاثة المجمعات الاستهلاكية حسب الطلب والاحتياجات من أصناف الأسماك الطازجة والمجمدة وبنفس الأسعار للشركة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ومراعاة البعد الاجتماعي.

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