الحبس والغرامة يلاحقان المتنمرين على شيكابالا بسبب فيديو «الكلب»

استخدم عدد من الأشخاص عبارات يعاقب عليها القانون في هجومهم على لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا" عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بفوز النادي الأهلي.وكشف المستشار إسماعيل بركة، المحامي، عن أن قانون العقوبات وضع تعريفا للتنمر بأنه "استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسىء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي".ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتم تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.